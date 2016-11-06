HDP: Yasama organındaki çalışmalarımızı durdurmaya karar verdik

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ ve 7 milletvekilinin tutuklanmasından sonra 2 günden bu yana Diyarbakır'da toplantı yapan HDP Meclis Grubu ve MYK aldığı kararları açıkladı. Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Yasama organındaki çalışmalarımızı durdurmaya karar verdik" dedi.

Ayhan Bilgen, Diyarbakır'daki basın açıklamasında kendisine yöneltilen sorulara şöyle yanıt verdi:

- "Yasama organındaki çalışmalarımızı durdurmaya karar verdik" diyerek neyi kastediyorsunuz?

Türkiye bir iç savaşa sürüklenirken açık bir faşizm ortamında teknik hiçbir tartışma yapacak durumumuz yok. Kurallar onlar tarafından çiğnendi. Bizim halkımız, bize verilen emanetle ilgili kararı verecektir.

Komisyonlara ve Genel Kurul'a katılmayacağımızı çok açık bir şekilde beyan ettik.

Eş genel başkanlık için vekaleten atama olacak mı?

Bunların hepsini önümüzdeki günlerde halkımızla tartışacağız. Bu ülkede yasama organının bir işlevi var mı, teknik tatışmaların anlamı var mı, halk karar verecek. Nerede, nereye kadar olacağımızı onlarla karar vereceğiz. Türkiye bir dönüm noktasındadır. Böyle küçük ayrıntılarla tartışma yapmak yerine, bu kararın Türkiye için, dünya için ne ifade ettiğini görmek istiyoruz. Biz çok net bir açıklama yaptık, bu açıklamanın gereğini yapacağız. Gündemimizde halkla beraber kararı vermek var.

"Ev ev, mahalle mahalle, köy köy..."

Tüm bu istişarelerin sonunda yapılan önerileri değerlendirerek sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız ama sadece bununla kalmayıp geleceğii birlikte örme için adımlar atacağız. Kayyım cumhuriyeti karşısında demokratik cumhuriyet mücadelesini birlikte büyüteceğiz. (...) Bundan sonra bizim gündemimizde halkla tartışmak halkla karar vermek var. Önümüzdeki günlerde ev ev, mahalle mahalle, köy köy, ilçe ilçe, il il dolaşarak halkımızın şikâyet ve önerilerini dinleyeceğiz.

9 vekil tutuklanmıştı

Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Van ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Perşembe gecesi HDP'nin 15 milletvekili hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Bunun ardından aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 11 milletvekili polis tarafından gözaltına alınmıştı.

11 milletvekilinden dokuzu tutuklanmıştı.