Adana'da HDP il ve ilçe yöneticileri de dahil 9 kişi gözaltına alındı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, sabahın ilk saatlerinde HDP'li il ve ilçe yöneticileri ile mahalle başkanlarının evlerine operasyon düzenledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Özel Harekat ve Asayiş Şube ekiplerinin de katıldığı operasyona, polis helikopteri de katıldı. Adreslere Özel Harekat timleri ile giden ekipler, açılmayan kapıları koç başlarıyla kırarak girdi. Çok sayıda adreste arama yapan ekipler, HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da arasında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 9 HDP'li, daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.