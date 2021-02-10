T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP yarın DEVA'yı ziyaret edecek; Pervin Buldan ve Ali Babacan bir araya gelecek

HDP daha önce Saadet ve CHP ile görüşmüştü

10 Şubat 2021 14:50

T24 Haber Merkezi
 
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), demokratikleşme ve adalet başta olmak üzere Türkiye'nin temel sorunlarına ilişkin görüş ve önerilerini paylaşmak için muhalefet partileri ile görüşme turları devam ediyor. 

HDP Eş Genel Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Sözcüsü Ebru Günay, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve milletvekili Fatma Kurtulan, yarın (11 Şubat Perşembe) saat 10:30’da Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ı DEVA Genel Merkezinde ziyaret edecek. 

HDP daha önce Saadet Partisi ve CHP ile görüşmüştü. 

Gelecek Partisi ile yapılacak görüşme ise sağlık nedenleriyle başka bir tarihe ertelenmişti. 

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ziyaretlerle ilgili “Gündemimizde bir seçim ittifakı yok, bu ziyaretler asla bir seçim ittifakı arayışı ziyaretleri değil, demokrasi ittifakına duyulan ihtiyaçtan kaynaklı ziyaretler" demişti. 

 

 

hdpgörüşmelersaadetdevagelecekchpbuldansancarbabacanali babacan ve pervin buldan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24