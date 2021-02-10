HDP yarın DEVA'yı ziyaret edecek; Pervin Buldan ve Ali Babacan bir araya gelecek

HDP Eş Genel Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Sözcüsü Ebru Günay, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve milletvekili Fatma Kurtulan, yarın (11 Şubat Perşembe) saat 10:30’da Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ı DEVA Genel Merkezinde ziyaret edecek.

HDP daha önce Saadet Partisi ve CHP ile görüşmüştü.

Gelecek Partisi ile yapılacak görüşme ise sağlık nedenleriyle başka bir tarihe ertelenmişti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ziyaretlerle ilgili “Gündemimizde bir seçim ittifakı yok, bu ziyaretler asla bir seçim ittifakı arayışı ziyaretleri değil, demokrasi ittifakına duyulan ihtiyaçtan kaynaklı ziyaretler" demişti.