HDP'den Kürt Gazeteciler Günü mesajı: Miqdad Midhed Bedirxan ve Musa Anter'in bayrağı yere düşmedi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kürt Gazeteciler Günü için yayımladığı mesajda "Miqdad Midhed Bedirxan ve Musa Anter'in bayrağı yere düşmedi" dedi.

HDP, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Kürt Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Hakikat arayışı devam ediyor" diye yazdı. HDP'den Kürt Gazeteciler Günü'ne ilişkin paylaşılan Kürtçe açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi:

"22 Nisan 1898, Kürt basını ve entelektüelleri için tarihi ve önemli bir gündür. 122 yıl önce, ilk kez Mısır'ın başkenti Kahire'de Miqdad Midhed Bedirxan tarafından Kürdistan adlı bir gazete yayınlandı. Her 15 günde bir yayınlanan gazete toplam 31 sayı yayımladı. Her ne kadar Kürdistan Gazetesi baskı nedeniyle diasporadan çıkarılsa da, ışığı her zaman Kürdistan'ı ve binlerce Kürt gazeteciyi aydınlattı.

"1898'den 1990'ların karanlığına, 1990'lardan 2020'ye kadar Kürt gazeteciliğinin faaliyetleri barbarlığın sınırlarını ve faşizmin engellerini bilmiyordu. Tüm gazeteler, ajanslar, dergiler, matbaalar ve TV kanalları 15 Temmuz darbesinden sonra kapatılmış ve birçok Kürt gazeteci hapse atılmış olsa da, bugün Miqdad Midhed Bedirxan ve Musa Anter'in bayrağı yere düşmedi ve gerçeğin izini sürdü. Kürt gazeteciler bugünde tutuklanıyor, cezalandırılıyor ve baskı altında tutuluyorlar. 22 Nisan Kürdistan Gazetesi'nin kuruluşunun 122. yıl dönümünde tüm Kürt medya çalışanlarını tebrik ediyoruz."

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu ise, Kürt Gazeteciler Günü'nün 122. Yıl dönümüne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Karanlıklara hakikatle ışık olmanın adıdır Kürt gazeteciliği" dedi.

Kürt basının temellerinin 122 yıl önce atıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Karanlıklara hakikatle ışık olmanın adıdır Kürt gazeteciliği. Televizyondan, gazetelere, dergilerden ajanslara geniş bir yelpazede hakikat arayışçılığı yapan Kürt basın çalışanlarının bu değerli gününü kutluyoruz" denildi.