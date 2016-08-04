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15 Temmuz Darbe Girişimi

HDP ve DBP'nin, darbeye karşı nöbet çadırına polis baskını

"Barışa sahip çıkıyorum, darbeye direniyorum" yazısının olduğu dovizlere de el konuldu

04 Ağustos 2016 13:28

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Hakkâri il örgütlerinin gerçekleştirdikleri 'Darbeye hayır, demokrasi hemen' nöbet eyleminin yapıldığı belediye binası önündeki çadıra polis baskın düzenledi.

Hakkâri’de HDP ve DBP tarafından darbeye karşı 'Darbeye hayır demokrasi hemen' nöbet eylemi akşak saatlerinde belediye binası önündeki kurulan çadırda başladı. HDP Hakkâri Milletvekili Nihat Akdoğan, Belediye Eş Başkanı Fatma Yıldız, HDP, DBP ve bazı STK temsilcilerinin katıldığı nöbet eylenin yapıldığı çadıra polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Baskında üzerinde 'Barışa sahip çıkıyorum, darbeye direniyorum', 'Emeğime sahip çıkıyorum, darbeye direniyorum', 'Tecride hayır, çözüm imralı'da' yazılarının bulunduğu dovizlere de el konuldu. İncelemelerin ardından da dövizler parti yetkililerine teslim etti.

DHA'dan Behçet Dalmaz'ın haberine göre, HDP Hakkâri Milletvekili Nihat Akdoğan, yaptığı konuşmada 15 Temmuz'daki darbe girişimine değindi. Akdoğan, "Türkiye tarihinde ilk defa bir parlementoya, ülkenin vatandaşlarının vergileriyle alınan savaş uçaklarıyla bir parlemento bombalandı. Askere ve koruculara dokunulmazlık zırhı getirilirken, buna ilişkin net duruşunu koyan HDP'nin siyaseti oldu. Aslında hem sivil, hem askeri darbeye karşı duruşunu net ortaya koyan bu harekettir. Bakın bu akşam bile burada Türkiye'de kanın durması adına, Türkiye'de yeniden bir çözüm sürecine evrilmesi adına adımlar atarken, Demokrasi çadırı diyoruz. Darbelere hayır, demokrasi hemen diyoruz. Buna rağmen buranın basılması aslında neye hizmet edildiğini de gösterdi" dedi.

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