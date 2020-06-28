HDP: Üyemiz Sevil Rojbin Çetin'e evinde 3,5 saat boyunca işkence yapıldı; köpekler işkence aracı olarak kullanıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, Diyarbakır’da yapılan gözaltılar sırasında HDP Yerel Yönetimler Kurulu Üyesi Sevil Rojbin Çetin'e evinde 3,5 saat boyunca işkence yapıldığını söyledi.

Diyarbakır Barosu ise, "26 Haziran İşkenceyle Mücadele ve İşkence Mağdurlarıyla Dayanışma Gününde gözaltına alınan Sevil Rojbin Çetin'e yönelik işkence ve kötü muameleyi kınıyoruz" diyerek "failler ve gizleyenler" hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, HDP Yerel Yönetimler Kurulu Üyesi Sevil Rojbin Çetin’in durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çetin'in darp edildiğini dair fotoğraflar paylaşan Beştaş ve Acar, hükûmetin konuya ilişkin derhal açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Beştaş, Çetin'in dün (26 Haziran) Diyarbakır'daki evinden işkence ile gözaltına alındığını belirterek, şunları söyledi:

"Asla normal diyemeyeceğimiz bir tabloyla gözaltına alındı. Normalde TEM polisi gözaltı işlemine gider. Fakat Rojbin Çetin’in evine TEM polislerinin haricinde özel harekat eşlik etti. Bütün binanın etrafı yüzlerce kolluk ile kuşatılarak bu gözaltı gerçekleştirilmiştir."

“Komşular tehdit edildi”

"TEM polisleri tek tek binadaki dairelere giderek, komşulara dışarı çıkmamalarını, hiçbir şekilde dışarıyla iletişim kurmamalarını söylemiştir. Bütün komşular tehdit edilmiştir. Bu verdiğimiz bilgilerin hepsi somut ve gerçektir. Rojbin Çetin, evde tek başına iken bu baskın gerçekleşmiştir.

"Evi binanın ikinci katında ve hani o hiç uymadıkları kanunlara göre normalde komşuların ve muhtarın mutlaka eşlik etmesi gereken bir arama ve gözaltı işlemi olmalıydı. Ama hiç kimse eşlik etmemiştir. Daha da vahimi, iki köpek gönderilmiştir kapı açıldıktan sonra."

“Köpekler işkence aracı olarak kullanıldı”

"Köpekler bir işkence aracı olarak kullanılmıştır. Diyarbakır Emniyeti köpekleri işkencede kullanmada yeni bir dönem başlatmıştır. Hatırlanacağı gibi Diyarbakır’da M.E.C isimli şüpheli işkence gördüğü görüntüleri ortaya çıktıktan sonra köpeklerin kullanıldığını herkes gördü."

“3,5 saat işkence yapıldı”

"Bu köpekler önce Rojbin Çetin’e saldırtılmış, polislerden önce girmişlerdir, iki bacağını eti koparma derecesinde ısırmışlardır, dişlemişlerdir. Kolluk kuvvetleri bu saldırıyı bilerek organize etmiş ve izlemiştir. Evin içinde tutanaklarla da sabit, 3,5 saat süren işkence yapılmıştır. Kendi evinin içinde, ikametgahında kolluk gücü, özel harekat tarafından işkence seansı maalesef uygulanmıştır."

"Darp raporlarla belgelendi"

"Rojbin Çetin gözlerinin altı ve dudağı patlayacak kadar bir işkence uygulamasına maruz kalmıştır. Bacaklarının fotoğrafları yok rapordan aldığımız bilgiye göre iki bacakta da köpek ısırması, belinde ayakkabı izi, dudağında patlama, vücudunun ve kollarının her yerinde darp ve cebir izi, bizzat raporlarla belgelenmiştir.

"Rojbin Çetin, daha önce kayyım atanana kadar Van Edremit İlçesi Belediyesi Eşbaşkanımızdı. Bu dönemde Yerel Yönetimler Kurulumuzun bir üyesi olarak görev yapıyordu. Bu işkenceye dair derhal bir açıklama bekliyoruz. Bunu yapan kimse, gerekirse özel harekatı gerekirse emniyet müdürü kim olursa olsun bugün bu işkencecilerin derhal görevden alınmasını istiyoruz."

"Esat Oktay yöntemleri uygulanıyor"

Beştaş’ın ardından konuşan Ayşe Acar Başaran, AKP'nin uzun zamandır, kadınlara dönük çok çeşitli saldırılar geliştirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"AKP’nin kadın düşmanı politikalarının sonucu olarak bu düşman hukukunu da işkenceyi meşrulaştıracak bir sürece çevirdiğini gördük. Köpekli işkenceleri 80’li yıllarda Gültan Kışanak’ın Diyarbakır Cezaevinde yaşadığını biliyoruz. O zaman Esat Oktay, kadınlara geri adım attırmak için köpeğiyle saldırılar gerçekleştiriyordu. Ancak bu saldırılar kadınların iradesine ve mücadelesine geri adım attıramamıştır."

“Çıplak fotoğrafları çekildi”

Bu işkencenin maalesef bir bölümü de, Rojbin arkadaşımız yarı çıplak soyularak, gözleri kapalıyken fotoğraflarını çekmişlerdir. Soruyoruz fotoğrafları ne yapacaklar nerede yayınlayacaklar, hangi trolün eline verecekler? Bunu bir başka işkence biçimine çevirecekler. Bu saldırılar kadınların iradesine yönelik bir saldırıdır. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e seslenmek istiyorum. Söyleyecek bir sözünüz var mı, verecek bir cevabınız var mı?"

Diyarbakır Barosu: Failler ve gizleyenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Diyarbakır Barosu ise, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26 Haziran İşkenceyle Mücadele ve İşkence Mağdurlarıyla Dayanışma Günü'nde gözaltına alınan Rojbin Çetin'e yönelik işkence ve kötü muameleyi kınadıklarını belirterek, "failler ve gizleyenler" hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Açıklamada, işkencenin ulusal ve uluslararası mevzuatta mutlak olarak yasaklandığı belirtilerek, "Son dönemlerde Diyarbakır'Da özellikle ilk yakalama anında polisin kapı çalmadan doğrudan kapıları kırarak girmesi yaygın bir idari pratik haline gelmiştir. Bir çok olayda şüphelinin yanı sırada konutta kalan kişilere de işkence ve kötü muamelede bulunduğu iddia edilmektedir" denildi.