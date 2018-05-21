HDP, tutuklu vekillerden sadece Baluken'i aday gösterdi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran\'da yapılacak milletvekilleri seçimleri için aday listesini YSK\'ya teslim ederken, tutuklu milletvekillerinden sadece İdris Baluken\'i Batman\'dan 1\'inci sıradan aday gösterdi. HDP, tutuklu bulunan DTK Eş Başkanı ve eski milletvekili Leyla Güven\'i Hakkari\'den 1\'inci sıradan aday gösterirken, mevcut milletvekillerinden sadece 22\'sini yeniden aday gösterdi.

HDP\'nin bugün YSK\'ya teslim ettiği milletvekili adayları arasında HDP\'nin şu anda tutuklu bulunan milletvekillerinden sadece Bingöl Milletvekili İdris Baluken\'i aday gösterdiği görüldü. Tutuklu vekillerin yargılanmaları ve bazalarının cezalarının istinaf aşamasında olması nedeniyle HDP\'nin böyle bir karar aldığı öğrenilirken, HDP\'nin Hakkari 1\'inci sıra milletvekili adayı olan DTK Eş Başkanı ve eski milletvekili Leyla Güven\'in de tutuklu olduğu öğrenildi.

MEVCUT VEKİLLERDEN 22\'Sİ YENİDEN ADAY YAPILDI

HDP\'nin mevcut milletvekillerinden Pervin Buldan, Bedran Öztürk, Dirayet Dilan Taşdemir, Filiz Kerestecioğlu, Mahmut Celadet Gaygalı, Mehmet Emin Adıyaman, İmam Taşçıer, Hişyar Özsoy, Garo Paylan, Mahmut Toğrul, Hüda Kaya, Ayhan Bilgen, Lezgin Botan, Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş, Alican Önlü, Nimettullah Erdoğmuş, Ayşe Acar Başaran, Bedia Özgökçe Ertan, İdris Baluken, Feleknas Uca ve Leyla Birlik yeniden aday gösterilirken, çoğunun yeri değiştirildi.

HDP, Şanlıurfa\'da mevcut milletvekili olan ve PKK lideri Abdullah Öcalan\'ın yeğeni olan Dilek Öcalan\'ı bir daha aday göstermezken, Şanlıurfa listesinin 4\'üncü sırasına yine Öcalan\'ın başka bir yeğeni olan Ömer Öcalan\'ı aldı.

HDP Aydın\'dan sanatçı Ferhat Tunç Yoslun\'u gösterirken, Hatay\'dan yine oyuncu Barış Atay\'ı ve İstanbul\'dan gazeteci Ahmet Şık\'ı aday gösterdi.

