HDP: Türkiye, KHK’lar yüzünden uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, "KHK'larla ilgili Türkiye'ye içeriden ve dışarıdan çok güçlü baskılar gelişecek. Türkiye, uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir" dedi.

Hürriyet’in haberine göre, Baluken, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "halka darbe ve savaş sürecinin dayatıldığını" vurguladı. Bayramda, Abdullah Öcalan'ın ailesiyle gönderdiği mesajların, "Türkiye'nin savaş ve darbe sarmalından çıkması için son derece kıymetli ve tarihi bir teklif olduğunu" söyleyen Baluken, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin önünde önemli ve tarihi fırsat varken maalesef gençler ölmeye devam ediyor. Her gün onlarca insanın yaşamını yitirmesine toplum alıştırıldı. Haber bile olmuyor. Böylesi bir ortam içerisinde 6 aylık süre içinde barışı geliştirme teklifi bilinçli şekilde sümen altın edilmeye, toplumun dikkatinden kaçırılmaya çalışılıyor. Herkes sessiz. AKP hükümeti, Devlet, CHP ve MHP başta olmak üzere diğer siyasi partiler, Meclis ne düşünüyor, bilmiyoruz.

Başın kuma gömüldüğü her saatte toplumsal barış dinamitleniyor, yok ediliyor. Her gün onlarca cenazenin kalktığı bir ortamda ileriki süreçte toplumsal barışı tartışmaya bile fırsat bulamayacak bir duruma ülke hızla savruluyor. Meclis niye tatilde? Defalarca toplanması için çağrı yaptık. Çocuğu her gün ölüm tehlikesi altında olan aileler bu sürece müdahil olmalıdır. AKP, Türkiye'nin barışına kayyum atadı."

“Heyet gelecek”

HDP Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs'ün "siyasi kararla tutuklandığını" belirten Baluken, KHK’ların, darbecilerle mücadele etmekten çok Kürtlerle mücadeleyi hedefleyecek şekilde devreye konulduğunu söyledi. Baluken, KHK'larla anayasanın askıya alındığını, KHK'ların tamamının hukuka, uluslararası evrensel sözleşmelere aykırı olduğunu belirtti. Baluken, HDP'nin, KHK'larla ilgili sert direniş göstereceğini bildirdi.

Baluken, "Aldığımız haberlere göre AB'den kısa zaman içinde Türkiye'ye heyet gelerek bu KHK'ları inceleyecek. KHK'larla ilgili Türkiye'ye içeriden ve dışarıdan çok güçlü baskılar gelişecek. Türkiye, uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir" dedi.

Belediyelere kayyum atanmasını eleştiren Baluken, "Bu uygulama, 15 Temmuz'da yapılmak istenenle aynı şey." ifadesini kullandı. Baluken, bir soru üzerine, kayyum atanan belediye meclis üyelerinin istifa etmesiyle yerel ara seçimin önünün açılmasına ilişkin bir formülü düşünmediklerini belirterek, "Bu, yapılanı meşrulaştırma anlamına gelir" diye konuştu.