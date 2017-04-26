HDP "Tüm vekillerle törene geliyoruz" deyince AYM Başkanı'ndan randevuyu aldı

Tutuklu vekilleri için aylardır Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) randevu alamayan HDP, ilginç bir yöntemle randevu alabildi. HDP’li Sırrı Süreyya Önder, "AYM törenine tüm vekiller geleceğiz" deyince AYM kriz çıkmasın diye randevu verdi. AYM Başkanı Zühtü Arslan, doğrudan HDP’li Önder’i aradı. AYM Başkanı Arslan’ın önümüzdeki hafta HDP heyetine randevu vererek krizi daha büyümeden sonlandırdığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, AYM'nin 55. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene HDP milletvekillerinin tamamı katılmak isteyince salonda yer sorunu olduğu gerekçesiyle tam bir kriz yaşandı. Tutuklu milletvekilleri konusunda aylardır sessiz kalan AYM Başkanı Zühtü Arslan HDP’nin bu taktiği üzerine randevu vermek zorunda kalırken görüşmenin gelecek hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP Sözcüsü Osman Baydemir, TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan HDP heyeti, AYM binası önünde haftalardır rutin bir şekilde tutuklu milletvekilleri konusundaki rutin basın açıklamasının ardından HDP Genel Merkezi’ne geçti.

HDP’li Önder, parti genel merkezine döndüklerinde AYM’nin dün gerçekleşen kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek tören için partiye gönderilen davetiyeyi görerek, davetiyedeki LCV numarasını doğrudan aradı. Edinilen bilgiye göre, HDP’li Önder, kendisine yanıt veren AYM yetkilisine TBMM İdare Amiri olarak "henüz tutuklanmayan bütün HDP milletvekillerinin AYM’nin törenine katılacağını" bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Bakanı Orgeneral Hulusi Akar’ın da aralarında olduğu devlet erkânının katılacağı AYM’nin 55. kuruluş yıldönümü töreni HDP’nin bütün vekilleriyle katılma talebi nedeniyle çok büyük bir krize dönüştü.

"Ayakta da dururuz"

HDP’li Önder’in tutuklu olmayan bütün HDP milletvekillerinin törene katılacağını bildirmesinin ardından; AYM Genel Sekreterliği ve AYM Özel Kalem defalarca geri dönüş yaparak, Önder’e törenin gerçekleştirileceği salonda ‘yer sorunu’ olduğu için tüm milletvekillerini kabul edemeyeceklerini bildirdi. HDP’li Önder ise her defasında "Bu güzide kurumun kuruluş yıldönümünde orada olmak istiyoruz. Ayakta dururuz, oturmamız şart değil" yanıtını vererek bütün milletvekilleriyle törene katılacaklarını yineledi. Edinilen bilgiye göre, yaşanan bu ilginç telefon trafiğinin sonunda AYM Başkanı Arslan, doğrudan HDP’li Önder’i aradı. AYM Başkanı Arslan’ın önümüzdeki hafta HDP heyetine randevu vererek krizi daha büyümeden sonlandırdığı öğrenildi. AYM’nin dün gerçekleştirilen 55. kuruluş yıldönümü törenine AYM Başkanı’nın devreye girmesi üzerine yalnızca HDP Sözcüsü Osman Baydemir ve HDP MYK üyesi Pınar Akdemir katıldı. AYM Başkanı Arslan ile HDP heyetinin gelecek hafta içinde görüşmesi bekleniyor.