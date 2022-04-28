HDP Tekirdağ İl Başkanı tutuklandı

"Hukuksuz gözaltılar bizleri asla yolumuzdan etmez"

HDP Tekirdağ İl Örgütü'nden tutuklamalar ile ilgili açıkla geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sene Nevruz'dan bu yana neredeyse her hafta ilçelerimizde başta nevruz tertip komitemiz, bazı ilçe eş başkanlarımız, yöneticilerimiz ile birlikte; barış, adalet ve onurlu bir yaşam talebi ile nevruza katılan halklarımıza karşı adeta bir düşman hukuku ile sabahın köründe evleri aranarak yoldaşlarımız gözaltına alınıyorlar.

Bugün il eş başkanımız Cahit Direk ve Çorlu ile Çerkezköy ilçemizde 7 arkadaşımız gözaltına alındılar. Bizleri bu gözaltılarla asla mücadelemizden zerre geri adım attıramazsınız. HDP halktır ve sizler hukuksuz gözaltılar ile bir halkı asla haklı mücadelesinden alıkoyamazsınız. Demokrasi mücadelemiz bütün halklar ile birlikte en kararlı şekilde devam edecektir."