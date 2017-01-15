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Politika

HDP, TBMM'ye geri döndü

HDP, Garo Paylan'a disiplin cezası verilmesini protesto etmek amacıyla TBMM Genel Kurulu'na girmeme kararı almıştı

15 Ocak 2017 05:55

Anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü oturumda "soykırım" sözü nedeniyle 3 oturumdan men edilen HDP Milletvekili Garo Paylan için anayasa değişikliği teklifi görüşmelerini bir gün boykot edeceğini açıklayan HDP, anayasa değişkliği teklifi görüşmelerinin uzatılması ardından Meclis'e geri döndü.

Bugün 14.00'de başlayan görüşmelerde 12,13 ve 14. maddelerin oylanması planlanıyordu. Fakat HDP’nin bir günlüğüne çekildiği Meclis’te, geriye kalan dört maddenin (15,16,17 ve 18) bu gece sabaha kadar mesai yapılarak görüşülmesi ve birinci tur oylamasının tamamlanması kararlaştırıldı.

TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Meclis'e geldik. Kaçamazsınız..." dedi.

HDP Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Genel Kurul'da kürsü özgürlüğümüzün kısıtlanması gerekçesiyle görüşmelere geçici olarak ara vermemizi fırsat bilen AKP Hükümeti, maddeleri hızlıca geçirmek için çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Durumu değerlendiren milletvekillerimiz, görüşmelere katılma kararı almış ve Genel Kurul'a geçmiştir."
 

 

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