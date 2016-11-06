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BBC Türkçe

HDP TBMM'deki çalışmalarını durdurma kararı aldı

HDP, aralarında eş genel başkanları dahil dokuz milletvekilinin tutuklanması ardından meclisteki çalışmalarını durdurma kararı aldığını duyurdu.

06 Kasım 2016 14:33

HDP, aralarında eş genel başkanları dahil dokuz milletvekilinin tutuklanması ardından meclisteki çalışmalarını durdurma kararı aldığını duyurdu.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Yasama organındaki faaliyetlerimizi durdurma kararı verdik. Halkımızla her gün birlikte olacağız" açıklamasını yaptı.

Bilgen, "Meclis grubumuz ve Merkez Yürütme Kurulumuz ile yaptığımız tartışma doğrultusunda, demokratik siyaset tarihimizin bu en kapsamlı ve karanlık saldırısı karşısında, yasama organındaki çalışmalarımızı durdurmaya ve bir kez daha halklarımızla buluşmaya karar verdik" dedi.

HDP sözcüsü, önümüzdeki dönemde hem ev ev dolaşarak hem de farklı grup, kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapacaklarını söyledi:

"Önümüzdeki günlerde ev ev, mahalle mahalle, köy köy, ilçe ilçe, il il dolaşarak halkımızın şikâyet ve önerilerini dinleyeceğiz.

"Bileşenlerimizle, bütün ittifak güçlerimizle, kurum ve kuruluşlarımızla demokrasi, barış ve emek güçleriyle, sivil toplum örgütleriyle, sendika ve meslek birlikleriyle, inanç gruplarıyla, kadın, gençlik, çevre, ekoloji hareketleriyle tartışarak önerilerini alacağız.

"Tüm bu istişarelerin sonunda yapılan önerileri değerlendirerek sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız ama sadece bununla kalmayıp geleceğii birlikte örme için adımlar atacağız. Kayyum cumhuriyeti karşısında demokratik cumhuriyet mücadelesini birlikte büyüteceğiz. (...) Bundan sonra bizim gündemimizde halkla tartışmak halkla karar vermek var.

Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Van ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Perşembe gecesi HDP'nin 15 milletvekili hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Bunun ardından aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 11 milletvekili polis tarafından gözaltına alınmıştı.

11 milletvekilinden dokuzu tutuklanmıştı.

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