HDP: Srebrenitsa soykırımını lanetliyor, Bosna halkının acılarını paylaşıyoruz!

HDP, eski Yugoslavya'daki iç savaş sırasında Bosnalı Sırplar tarafından Srebrenitsa kasabasında 8 binden fazla Boşnak Müslüman'ın öldürülmesinin 25. yıl dönümünde basın açıklaması yayımladı.

"2’nci Dünya savaşından sonra Avrupa coğrafyasında yaşanan en büyük katliam olarak tarihe geçen bu vahşet, günümüzde de yüz binlerce insanın yaşamına sebep olan, kendi milli veya dinsel kimliğinden farklı olan hiç kimseye hayat hakkı tanımayan soykırımcı zihniyetin çarpıcı örneklerinden biridir" denilen açıklamada, "25’inci yıl dönümünde Srebrenitsa soykırımının sorumlularını tarih önünde bir kez daha lanetliyor, bu katliamda hayatını kaybeden binlerce insana Allah’tan rahmet diliyor ve Bosna halkının acılarını paylaşıyoruz" mesajı paylaşıldı.

Açıklama aynen şöyle:

Yugoslavya iç savaşında 11-18 Temmuz 1995 tarihleri arasında Sırp askerleri ve bağlı paramiliter gruplar BM’nin “güvenli bölge” ilan ettiği Srebrenitsa kasabasında tüm dünyanın gözleri önünde 8 binden fazla Boşnak Müslümanı katletti. İşgal boyunca binlerce Müslüman da katliamdan kurtulmak için “ölüm yolu” olarak bilinen ormanlık yolda günlerce yürüyerek Srebrenitsa’yı terk etmek zorunda kaldı.

2’nci Dünya savaşından sonra Avrupa coğrafyasında yaşanan en büyük katliam olarak tarihe geçen bu vahşet, günümüzde de yüz binlerce insanın yaşamına sebep olan, kendi milli veya dinsel kimliğinden farklı olan hiç kimseye hayat hakkı tanımayan soykırımcı zihniyetin çarpıcı örneklerinden biridir. Maalesef benzer vahşetler son kırk yılda, Halepçe ve Şengal’de olduğu gibi, Ortadoğu’nun birçok bölgesinde de yaşanmıştır, halen yaşanmaktadır.

Srebrenitsa katliamı, 2007 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından soykırım olarak tanımlanmış, birinci dereceden sorumlular mahkûm edilmiştir. Ancak bu katliamda hayatını kaybeden binin üzerinde cenazeye halen ulaşılamamış olması yaşanan acıları taze tutmaktadır.

25’inci yıl dönümünde Srebrenitsa soykırımının sorumlularını tarih önünde bir kez daha lanetliyor, bu katliamda hayatını kaybeden binlerce insana Allah’tan rahmet diliyor ve Bosna halkının acılarını paylaşıyoruz.