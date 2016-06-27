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Politika

HDP sözcüsü: Türkiye, Suriye'ye ambulanslarla silah gönderiyor!

Bilgen, Türkiye’deki kamplarda bulunan teröristlerin Suriye’de savaştıktan sonra Türkiye’ye geri döndüğünü ileri sürdü

27 Haziran 2016 21:13

HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, Suriye televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye hükümetinin Suriye krizinin başından bu yana ülkedeki terör örgütlerine ambulanslarla silah gönderdiğini iddia etti.

Sputnik’in haberine göre, Türkiye’nin yanlış hesapları ve keyfi kararlarıyla Suriye’de masum insanların ölümünün başlıca sorumlusu olduğunu öne süren Bilgen, Türkiye’deki kamplarda bulunan teröristlerin Suriye’de savaştıktan sonra Türkiye’ye geri döndüğünü ileri sürdü. HDP sözcüsü, AKP’nin bölgesel olarak dengesiz ve tümüyle yanlış politikalara sahip olduğunu belirterek Türkiye hükümetinin Suriye’nin iç işlerine müdahale ettiğini, terör örgütlerini desteklediğini ve yabancı militanların Suriye’ye geçişine izin verdiğini iddia etti.

AKP politikalarının Türkiye’de sivil halkın güvenliğini olumsuz yönde etkilediğini de kaydeden Bilgen, AKP’nin HDP’yi de Meclis'ten çıkarmaya çalışmasına ve güneydoğudaki çatışmalara değindi.

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Ayhan BilgenHDPSuriyeTürkiyeambulans

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