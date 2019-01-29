HDP Sözcüsü Saruhan Oluç: Bölgede AKP oyunun yüzde 10'u bize dönecek

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim hakkında değerlendirmede bulunan Oluç, bölgede AKP oyunun yüzde 10'unun partilerine döneceğini kaydetti.

Oluç kayyım politikasının bölgedeki oyları artırdığını söyleyerek, "Yaptırdığımız kamuoyu araştırmalarında AKP seçmeni olan Kürtlere de soruyoruz. Özellikle Kürt illeri açısından söylüyorum; yüzde 10’a yaklaşan bir oy var ki AKP seçmeni olan Kürt illeri arasında onlar kayyım politikaları nedeniyle oylarını değiştireceklerini söylüyorlar" dedi. "Bu önemli bir sonuç bizim açımızdan" ifadesini kullanan Oluç, "Bunun mümkün olduğu kadar geniş bir alanda yaşanmasını istiyoruz" temennisinde bulundu.

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