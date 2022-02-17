HDP Sözcüsü Günay: Adli Tıp Kurumu, Aysel Tuğluk için tıbbi normlardan uzak bir rapor hazırladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, Kocaeli Kandıra cezaevinde tutuklu bulunan ve daha önce 'demans' teşhisi konulan eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'la ilgili Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun “cezaevi sorumluluğunun tam olduğu" görüşüne yer verildiği raporu eleştirdi. Günay, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) tıbbi normlardan uzak bir rapor hazırladığını söyledi. Günay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla gerçekleşen 6’lı muhalefet zirvesiyle ilgili ise “Milliyetçi dayatmaların belirlediği buluşmalar ülkenin sorunlarına çözüm olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, parti Genel Merkezi’nde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Günay, dün gece Adana’nın Yüreğir ilçesinde, HDP İlçe Örgütü’ne yönelik saldırı gerçekleştiğini belirterek “Bizler bu saldırganların iktidarın beslediği, büyüttüğü ve yetiştirdiği çeteler olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu saldırılarla asla sonuç alamayacaklar. Bizleri direniş, geleneğimizle ve mücadelemizle bugüne kadar hiçbir baskı aygıtı ile bizi yıldıramadılar. Bu saldırılarla asla bizleri yıldıramayacaksınız” dedi.

“ATK, Tuğluk için tıbbi normlardan uzak bir rapor hazırladı”

Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ve hasta tutukluların durumuna dikkat çeken Günay, ATK’nın Aysel Tuğluk hakkında hazırladığı raporla ilgili şöyle konuştu:

“Ülkenin kanayan yarası cezaevlerindeki hasta mahpuslar meselesi maalesef hala Türkiye’deki bütün sorunlar gibi çözülmeyi ve adaleti bekliyor. Son olarak Aysel Tuğluk ile ilgili Kobanî Kumpas Davasında savunma yapıp yapamayacağını sordu. ATK, ilgili soruyu cevaplamadan cezai sorumluluğunun tam olduğunu söylediği bir rapor düzenledi. Mahkeme başka bir soru sordu, ATK ise tıbbi normlardan uzak bir rapor hazırladı. Bir kez daha ATK söz konusu hasta tutsaklar olduğunda ne kadar düşmanca yaklaştığını, kendisini yargının ve iktidarın yerine koyarak raporlar düzenlediğini bir kez daha gördük. Bizler hep söyledik cezaevleri artık ölüm evlerine dönüştü, iktidarın 90’lardaki faili meçhullerin yerini cezaevleri politikaları aldı, hasta tutsaklara yönelik düşmanlık politikalarının yerini aldı. Başta Aysel Tuğluk olmak üzere bütün hasta mahpuslar bir an önce salıverilmeli, serbest bırakılmalı hasta mahpuslara yönelik düşmanca ve intikam politikalarından vazgeçilmelidir. “

"Milliyetçi dayatmaların belirlediği buluşmalar çözüm olamaz"

HDP Sözcüsü Ebru Günay, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen 6’lı zirve ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“HDP’nin Türkiye demokrasisi için vazgeçilmez ve aynı zamanda umut adresi olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Geçen hafta siyasi bloklar arasında yaşananlar bu gerçeği bir kez daha ispatladı. Çizilmiş çemberi aşamayan, resmi kodların ötesine geçemeyen, inkar zihniyetini aşamayan bu siyasetin Türkiye’ye bir hayrı yoktur. Bizler siyaseti diyalog, müzakere ve çözüm sanatı olarak görüyoruz., O yüzden siyasi partilerin birbirleriyle istişare halinde olması, görüşmesi elbette önemli ve anlamlıdır. Ancak çerçevesini iktidarın belirlediği, kimin katılıp katılmayacağını dahi milliyetçi dayatmaların belirlediği buluşmalar ülkenin sorunlarına çözüm olmaz. Ülkenin sorunlarını derinleştirir, kalıcı bir çözüm anlayışını gerçekleştirmez. “