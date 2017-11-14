HDP Sözcüsü: Çocuklarınız vergi ödememek için gemilerine başka ülke bayrağı çekiyorsa...

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen partisinin grup toplantısında konuştu. Bilgen, "Çocuklarınız vergi ödememek için gemilerine başka ülke bayrağı çekiyorsa kimseye milliyetçilik nutukları atmayacaksınız" dedi.

Bilgen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mitingte Kuran'ı göstermesini "Önceki seçimlerde Kuran sallamıştılar, önümüzdeki seçimde nutuk sallayabilirler, sonraki seçimde de Das Kapital olabilir" sözleriyle yorumladı.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Depremde bile insani tutum sergileyemeyenler, dillerindeki faşizmi deşifre edenler, insanlıktan nasibini almayan numunelerdir. Bu acıya karşı dayanışma göstermekten başka hiçbir tavır kabul edilemez.

İsmail Kahraman bir nezaket göstererek partilerin genel başkanlarıyla görüşme yapacağını söylemiş. Sn Kahraman unutmuş olabilir, bizim eşbaşkanlarımız cezaevinde. Ama yine de ziyaret ermek istiyorsa adres bellidir. Tabii ki bizim de sembolik de olsa bir Meclis Başkanı adayımız olacak. Tutuklu vekilimiz Selma Irmak bizim Meclis Başkanı adayımızdır.

Başbakan, ABD’de söyleyemediklerini şimdi söyledi. IŞİD'le mücadele için Rakka’ya TIR sevk ediliyormuş. Umarız bir açıklama yapılır. Ama Konya Belediyesi’nin Rakka’da bulunan iş makinesiyle ilgili açıklamayı kendisi mi yapar yoksa eski başbakan mı bilmiyoruz.

Başbakan ABD ile görüşmesinde "nereye çağırdıysanız gittik ve sormadık" diyor. Evet bunun farkındayız. Amerika'nın bir dediğini iki etmiyorsunuz ama muhalifler bir yabancıyla oturunca gazeteleriniz komplo teorileri kuruyor.

Ortadoğu'daki gelişmeler

Bir ülkenin başbakanı bir ziyaret sonrası ortadan kayboluyor. Daha sonra başka ülkede açıklama yapıyor, ülkeye döneceğini söyleyip şart koşuyor. Böyle bir durumda halklar kendi sorunlarını çözebilir mi? Ortadoğu'da saraylarını korumak için etnik ve mezhep savaşı çıkaranlar yaşananların sorumlusudur. Halkların eşit, birlikte yaşaması için Öcalan tecrittedir. Bu tablo Türkiye'nin iç barışıyla ilgili değil sadece. Konfederal sistemin duyulmasının engellenmeye çalışılmasıdır bu tecrit.

Erdoğan Soçi ziyareti öncesi açıklama yaptı, 'Dünyayı ahmak yerine koymayın' dedi. 4 saat sonra Putin'le basın açıklaması sırasında tutum tam tersine döndü. Türkiye'nin dış politikası aylarla günlerle değil, saatlerle değişiyor artık.

"Türkiye'nin neden dışarıda başı dik değil?"

Türkiye'nin neden dışarıda başı dik değil? Ülkelerin yumuşak karınlarından birisi yolsuzluk konusudur. Yolsuzluk demokratikleşmeyle doğrudan ilgilidir. Dünyada şeffaflık demokratikleşmeden ayrılmaz. Yolsuzluklarla mücadele darbelerle mücadeleden ayrılamaz. Türkiye kızarmaz yüzlü siyasetçilere teslim olmuş durumda. Bizde Malta konusu gündeme geldiğinde, değil istifa özür bile olmuyor. Başbakan araştırma olsun diyor, araştırma önergesi teklifi AKP'nin oylarıyla reddediliyor. Ekranlarda hamaset yapmak kolay. Reza Zarrab davası da bundan farksızdır.

Offshore yüzleşilmesi gereken bir siyasi ahlak konusudur. Eğer çocuklarınız vergi ödememek için gemilerine başka ülke bayrağı çekiyorsa kimseye milliyetçilik nutukları atmayacaksınız.

2006'da Bakanlar Kurulu bir liste yayınlama kararı veriyor. Listede ismi geçen offshore şirketleri için vergi düzenlemesi yapıyor. Bakanlar, kabineler değişti ama şirketler hala belirlenemedi. Şirketler ortada yok ama tütün üreticileri daha fazla vergi versin diye torba yasada düzenleme yapıyorlar. Bu adım uluslararası tröstlere ülkeyi teslim etme girişimidir.

Benzer bir oyun ekmekte de yapılıyor. Ekmeğin fiyatını artırmıyorlar, gramajını düşürüyor. Siz bir ekmek alıyor olabilirsiniz ama çocuğunuzun kursağına giden lokma küçülüyor. Bunun adı israfla mücadele olamaz. 2 hafta önce sarayın harcamalarını aktarmıştık. Bazıları itibardan tasarruf olmaz diyor. Halk yoksullukla mücadele ederken Cumhurbaşkanı harcamalarla itibar yapıyor.

Türkiye dar gelirli için bir vergi cehennemidir. Türkiye'de vergilerin yüzde 65'i dolaylı vergidir. Maliye okuyanlar bilir; dolaylı vergiler çok yüksekse vergi adaletsizliği vardır, vergi kaçırma vardır.



2 bin lira maaşın yüzde 20'si vergiye kesiliyor. 5,5 lira yakıtın 3 lirası vergiye gidiyor. Bu açıdan Türkiye listede ilk sırada. Bu vergiler nereye gidiyor? Tabi Cumhurbaşkanlığı Sarayı var ama bir de faiz lobileri var. Türkiye ekonomisinde vergilerin yüzde 11,3'ü faize gidiyor. Vergiler faize giderken taşeron sorunu bir türlü çözülemiyor. Yine binlerce sağlık çalışanının atamaları yapıldığı halde işe başlatılmıyor. Bu nedenle doktorlar fazla mesailere zorunlu tutuluyor. Bu intiharlara neden oluyor.

Seçim barajı tartışması



HDP kurulduğunda seçim barajına ilişkin ne söylüyorsa bugün de onu söylüyor. Kime fayda sağlayacağına bakmaksızın baraja karşıyız. Baraj milletin iradesi sandığa yansımasın diye uydurulmuş bir sistemdir. Ancak şunu söyleyelim bugüne kadar seçim sistemi kimseyi kurtarmadı, AKP'yi de kurtarmayacak. Türkiye'de seçim sistemi tartışması iyi niyetli yürütülmüyor.

Tutuklu vekiller



AYM evrensel hukuka uygun davranmayı göze alamıyorsa, kendi kararına riayet etsin. Aksi halde dün dündür bugün bugündür anlayışının mahkemelere yansımasıyla da yüz yüze kalacağız. Mesele sadece tutukluluk değildir. Sorun anayasaya darbe yapılmasıdır. Yargıyla ilgili bir başka günden Suruç davası. Suruç'ta 33 genç Rojava'yla dayanışma için oyuncaklarla yola çıkmıştı. Basın açıklaması sırasında hayatlarını kaybettiler. Geçen zamana rağmen davanın seyri değişmedi. Geçtiğimiz duruşmada sanığın duruşma salonuna getirilmesi yönünde karar verildi. Heyet değişti, avukatlar tutuklandı, duruşmaya SEGBİS'le bağlanan sanık heyeti fırçaladı. Mahkeme heyeti mahkemeye gelip gelmemek sanığın tercihi diyor. Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş için sanığın tercihi söz konusu değildir diyorlar. Bu nasıl bir tutum?

Pek çok avukat tutuklandı, savunma hakkı engellendi. Son isim ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı idi. Umarız bu zor günler avukatlar, gazeteciler ve vekiller için geçecek. Baskılar sadece duruşma salonlarında değil. Birileri gerektiğinde yargıya talimat verirken; tepki çeken kararlar karşısında yargı bağımsızlığı ilkesinin ardına sığınıyorladı. 10 yaşındaki bir çocuk istismara uğradı ve 90 yıl hapisle yargılanan sanık tahliye edildi.

Baskılarınız karşısında yılmayacağız



Dün akşam ilçe binamız kurşunlandı. Hangi yönteme başvurursanız vurun, biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Sizden önceki iktidarlar da bu yöntemlere tenezzül etti. Son 2 yılda 11 bin partilimiz tutuklandı. Önceki iktidarlar bu adımların nasıl kar etmediğini öğrendiyse, bu iktidar da öğrenecek.