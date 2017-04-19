HDP Sözcüsü bu fotoğrafı gösterdi: Yurttaşlarımız silahların gölgesinde sandığa gitti

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Muş'ta bir sınıfta referandum sandığının önünde eli silahlı bir kişinin fotoğrafını göstererek "Kürt coğrafyasında yurttaşlarımız silahların gölgesinde sandığa gitti. Burası Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Şimlak (Dağdibi) köyü. Bu sandığın sonucu 290 evet 2 hayır. Muş ilinde, aynı beldedeki 32 sandıkta Hayır ve geçersiz 0 iken oyların tamamı evet lehine. Bu yüzlerce örnekten biri" dedi.

HDP Grubu'ndan konuşan Osman Baydemir özetle şunları söyledi:

"Bugün dünden çok daha umutlu, kararlı, heyecanlıyız. Mücadele azmimiz, bu umudu yaşatan milyonların bu ülkedeki varlığıdır. Hayır mücadelesi bir kez daha başlıyor. Selam olsun bu mücadeleyi onurla omuzlayanlara... Büyük baskı uygulandı. Bize selam verenler kameraya alındı. Kürt coğrafyasında yurttaşlarımız silahların gölgesinde sandığa gitti. Burası Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Şimlak (Dağdibi) köyü. Bu sandığın sonucu 290 evet 2 hayır. Muş ilinde, aynı beldedeki 32 sandıkta Hayır ve geçersiz 0 iken oyların tamamı evet lehine. Bu yüzlerce örnekten biri."

Tüfekle sandık başında

Muş'ta yaşayan R.I isimli şahıs içire sandık bulunan bir sınıfın önünde eli silahlı fotoğrafını Facebook'tan paylaşmıştı. R.I. "Dağdibi oy sandığımda 305 oy var 305 oy da evet Allah'ın izniyle. Tüm Türkiye'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Osman Baydemir grup toplantısında bu fotoğrafları gösterdi.

HDP MYK'dan açıklama

Referandum sonrası, 17 Nisan Pazartesi günü toplanan HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Sonuç bildirgesinde YSK'nin güvenilmez bir kurum haline geldiği, sonuçların meşruiyetinin olmadığı belirtildi.