HDP Sözcüsü boş sıralara konuştu: Bu manzara Meclis'in ayıbıdır!

Eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklamasından ardından gerçekleştirilen ikinci grup toplantısında Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ziyaretçilerin girmesine izin verilmediği için boş sıralara konuştu. HDP milletvekili Çağlar Demirel, geçen hafta HDP grup toplantısında slogan atan ziyaretçiler nedeniyle ziyaretçi alınmamasına tepki gösterek "Partimize yönelik ilgi arttıkça ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Şimdi de grup toplantımız için gelen halkı içeri almadılar" dedi. Geçen hafta diplomatik temsilcilerin katılmasının ardından bu haftaki grup toplantısına ziyaretçi izni verilmemesi üzerine Bilgen, "Bu manzara Meclis'in ayıbıdır. Bizde camdan değil, candan konuşulur. Söyleyecek sözümüz de var, söylemeye yüzümüz de" dedi.

Öte yandan milletvekilleri de meclis yönetimine tepki göstererek grup salonuna gitmedi.

Geçen haftaki HDP grup toplantısına elçiliklerden ve sivil toplumdan yoğun katılım gerçekleşmişti

Bilgen'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu manzara Meclis'in ayıbıdır. Bizde camdan değil, candan konuşulur. Söyleyecek sözümüz de var, söylemeye yüzümüz de.

'Gerginlik olmasın' diye Boğaziçi'ne bir AKP'linin kardeşini rektör atadılar. Dayanışma derneklerini kapattılar.

Eşbaşkanlarımızın iki satır mesajından, posterlerinden korkuyorlar. 'İrademe dokunma' pankartının korkusuyla yaşıyorlar.

Cumhurbaşkanı 'OHAL sorun olmuyor, herkes içine gücüne gidiyor' diyor ama haberi yok galiba, binlerce insan işinden atıldı.

Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı bitti. İnsanlar evlerine giriyor' diyorlar ama Şırnak'ta sokak kalmadı, girilecek ev kalmadı.

Bakanların çocukları şehit olmayı diliyor ama bedelli askerlik yapıldığında şehit olunamayacağını galiba bilmiyorlar.

Anayasa görüşmelerine ilişkin CHP'ye] Zamanında HDP'nin dışlanmasına hayır deseydiniz, bugün siz de dışlanamazdınız.

Seçim sistemi değişir, en küçük parti Osmaniye'den başka milletvekilli çıkaramazsa da kendi düşen ağlamaz. Bizden söylemesi.

Rus uçağını düşürme emrini ben verdim' diyordunuz, mektup yazdınız. AB'ye posta koyuyorsunuz, yarın da ona mektup yazarsınız.

Avrupa ile ilişkileri koparmak Rusya ile olandan daha büyük ekonomik sorun yaşatır, çünkü Avrupa ile ticaret çok daha yüksek.

Seyit Rıza ve yol arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Onları anlamak, bugünü anlamak için son derece önemli.