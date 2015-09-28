HDP Sözcüsü Bilgen: Sandıklar taşınırsa seçimi boykot kararı alabiliriz!

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), sandıkların taşınması kararlarını görüşmesi öncesinde Halkların Demokratik Partisi’den seçimleri boykot uyarısı geldi. HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, BirGün’den Hüseyin Şimşek'e verdiği demeçte, YSK'den sandıkların birleştirilmesi istemlerinin reddi yönünde bir karar beklediklerini söyledi. Bilgen, aksi durumda parti olarak seçim boykotunu tartışabileceklerini belirtti. Sandık birleştirme kararı sonrasında oluşabilecek tepkilerin HDP’nin seçime girmemesi ile de sınırlı kalmayabileceğini bildiren Bilgen, “HDP’nin seçime girmemesi en küçük olay olarak kalabilir. Bu gibi durumlarda ülke iç savaşı bile tartışabilir” dedi.

‘Baskı oluşturma hamlesi’

Sandık taşıma kararlarının olağanüstü gelişmeler ışığında seçime kısa bir süre kala da alınabileceğini belirten Bilgen, “Daha seçimlere bir ay varken sandık taşıma kararı çıkartmak demek, katılım hakkının engellenmesi demektir. YSK’nin aklıselim davranarak bu kararı iptal etmesini bekliyoruz. Bu, sistematik bir baskı oluşturma hamlesi ve YSK’yi buna mecbur bırakan gelişmeler yaşanıyor” diye konuştu.

‘Darbe tamamlanır’

İl ve ilçe seçim kurulları tarafından HDP’nin seçmenlerinin yoğun olduğu bölgelerde alınan sandıkların taşınması ve birleştirilmesi kararının HDP’nin seçime girmemesi için provokasyon amaçlı olduğunu belirten Parti Sözcüsü Bilgen, “Türkiye’de birlikte yaşam eğer hâlâ bir anlam ifade ediyorsa, bunun yolu birlikte yönetmeyi de kabullenmektir. Biz YSK’nin böyle tehlikeli bir kararı vereceğini düşünmüyoruz. Çünkü bu karar fiilen darbenin tamamlanması anlamına gelir. Şu anda seçime girmeme ihtimalimizi düşünmek bile istemiyoruz çünkü HDP’yi siyaset dışına itmenin arkasından hangi sonuçları doğuracağını bu ülkede her kesimden insan kestirebiliyor. Biz inadına barış, inadına HDP, inadına öncelikli yaşam diyeceğiz ve bunun için gerekli her şartı zorlayacağız” diye belirtti.

‘Tehdit değil uyarı’

YSK’den sandıkların taşınması hakkında çıkacak olası bir olumlu kararı sonrasında seçim boykotu kararının Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) tartışılacağını açıklayan Bilgen, şöyle konuştu:

“Bizim YSK’nin kararına göre HDP’nin seçim boykotu kararı alabileceğine yönelik söylemimiz bir tehdit değil, uyarıdır. Hayatın gerçeği budur. Eğer insanlara siyaset yapma hakkı tanımazsanız, bunun neye hizmet edeceği, hangi koşulları doğuracağı bellidir. Biz, her şeye rağmen sağduyunun egemen olmasını tavsiye ediyoruz. Bunu kabullenip ona göre adım atmalılar. Herkes bilmeli ki şimdiye kadar doğuda ve batıda en zor şartlarda zulüm altında bile Kürtler gidip oylarını kullandı. Şu an HDP’nin seçime girip girmemesi büyük bir mesele gibi gözüküyor ancak öyle bir karar alınırsa, en küçük durum bu olur. Bu gibi durumlarda ülke iç savaşı bile tartışabilir.”