HDP Sözcüsü Bilgen: Hac faciasında sorumlu Batı yerine kral hazretleri olunca bir aslan miyav bile diyemedi

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, 769 hacı adayının yaşamını yitirdiği Hac faciasına ilişkin olarak, isim vermeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderme yaptı. Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bilgen, "Hacıların katili Batı olsaydı minik fare kükrerdi. Sorumlu Yemen'de ki müttefikimiz kral hazretleri olunca bir aslan miyav bile diyemedi" dedi.

Ayhan Bilgen'in tweetleri şöyle:

- Hacıların katili Batı olsaydı minik fare kükrerdi. Sorumlu Yemen'de ki müttefikimiz kral hazretleri olunca bir aslan miyav bile diyemedi.

- Bine yakın insanın ibadet yaparken ölmesi bile Müslümanlarda köklü bir muhasebe nedeni olmuyorsa özgür düşünme sorunu herşeyi bitirmiştir.