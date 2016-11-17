HDP: Son karar için halkla buluşma sürecini hızlandıracağız

HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen Meclis’teki çalışmalara katılıp katılmama konusunda karar almak için halkla buluşma sürecini hızlandıracaklarını söyledi. HDP Parti Meclisi’nin (PM) milletvekillerinin istifasına ilişkin herhangi bir öneri yapmadığını belirtirken “Şimdiye kadar hiç uygulanmamış, teamüllere aykırı bir durumun yaratılmak isteniyor. Şimdi bir ara seçim hesapları olduğunu duyuyoruz. Tartışmalarımızı daha dikkatli ve daha hızlı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bilgen, HDP Genel Merkezi’nde düzenlenen olağanüstü Parti Meclisi toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgen konuşmasında şöyle konuştu:

"3 Kasım gecesi, eşbaşkanlarımız ve milletvekillerimizin gözaltına alınmasına ilişkin genel merkezimizde açıklama yapmamızın engellenmesi dolayısıyla MYK toplantımızı Diyarbakır’da yapmıştık. MYK- Meclis Grubu ortak toplantı yapmış ve bir karar almıştık.

"Nihai kararı almak üzere çeşitli halk toplantıları, ziyaretler düzenleyerek karar vereceğimizi açıklamıştık. Geçen sürede, devam eden tutuklamalar, eşbaşkanlarımıza uygulanan tecrit, Türkiye’deki Anayasa tartışmaları dolayısıyla acil Parti Meclisi toplantısı kararı aldık.

"Bugün arkadaşlarımızla Meclis çalışmalarıyla ilgili tutumunuzu nasıl şekillendirmemiz gerektiğine ilişkin tartışmalar yaptık. Genel eğilim, nihai karara varmak için yapacağımız halk toplantıları kararının daha hızlı hayata geçirilmesi yönünde. Bu nedenle bugün acil bir MYK toplantısı yapacağız. Mümkünse İl eşbaşkanlarımızla toplantı yapacağız. Meclis’teki çalışmalara katılıp katılmama kararımızın alınmasını hızlandıracağız.

"Elimizdeki harita kazandığımız belediyelerdeki kayyum atama çizelgelerini gösteriyor. Aslında Şark Islahat planının da haritası. Şark ıslahat planını hazırlayanların zihniyetinin devam ettiği görülüyor.

"3’ü büyükşehir, 5’i il olmak üzere 34 yerde kayyum atandı. 52 belediyede görevden alma oldu. 39 belediye eşbaşkanı tutuklandı. Biraz önce de DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek gözaltına alındı. Bu tablo şunu çok net gösteriyor; başkanlık yolunda partimiz birilerine bir diyet gibi, bir kurban gibi feda edilmek isteniyor. Buna izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı bugün, Keşmir ziyaretinde Keşmir sorununun çözümünün Keşmir halkının iradesinde olmasını ve diyalogla çözülmesi gerektiğini vurgulamış. Bizim bugün ödediğimiz bedel, tam da Türkiye’de Kürt sorunun barışçıl biçimde, bölge halkının talepleri doğrultusunda ve diyalogla çözülmesindeki politikamız sonucudur. Bunun bedelini ödüyoruz, ödemeye de hazırız. Türkiye’de demokrasi ve diyalog dışında çözüm yolu olmadığını söylemeye kararlı bir şekilde devam edeceğiz.

Bilgen, gazetecilerin sorularını ise şöyle yanıtladı:

Soru: PM, Meclis’te kalma taraftarı mı?

"PM, sadece kararın hızlandırılması gereğini ortaya koyuyor. Meclis çalışmalarıyla ilgili kararın daha hızlı alınması yönünde bir eğilim var. Biz de daha hızlı bir takvimi işleteceğiz. Hiçbir kararın vazgeçilmez olmadığını bilerek, gecikmeden salı gününe kadar netleştirmeye ve kamuoyuyla paylaşmaya çalışacağız."

Soru: Milletvekillerinin istifa olasılığı var mı?

"Böyle bir öneri PM’de yok ama Ankara’da böyle bir hesabın yapıldığını biliyoruz. Şimdiye kadar hiç uygulanmamış, teamüllere aykırı bir durumun yaratılmak isteniyor. Şimdi bir ara seçim hesapları olduğunu duyuyoruz. Tartışmalarımızı daha dikkatli ve daha hızlı yapacağız. "