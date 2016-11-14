HDP: Siyasi ittifaklar artık pratiğe geçmeli

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), partinin eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile 8 milletvekilinin tutuklanması, 2 milletvekili hakkında da yakalama kararı verilmesi sonrasında bugün Ankara’da toplanıyor. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, MYK toplantısında ittifaklar konusunun da ele alınabileceğini belirterek "Aslında ittifak çağrısının ötesine geçmenin zamanı geldi" dedi. HDP’de Meclis çalışmalarını durdurma kararı sonrasında partinin en yüksek karar alma organlarından olan MYK toplantısında bugün nasıl kararlar alınacağı merak konusu oldu.

"Ortak mücadele" vurgusu

HDP Sözcüsü Bilgen, MYK toplantısı ile ilgili olarak Cumhuriyet’ten Mahmut Oral'a yaptığı açıklamada, iktidarın baskıcı siyasetlerine karşı daha güçlü bir mücadele zemininin imkanlarını aramak üzere toplanacaklarını söyledi. Bilgen, toplantıda bundan sonra gerçekleştirilecek halk toplantılarını planlamak, sivil toplum ziyaretlerini organize etmek, ortak mücadele yürütmek için farklı kanalları da ele almak gibi başlıkların da değerlendirileceğini kaydetti.

"STK’ler müttefikimiz"

Bilgen, “Sivil toplum kuruluşları bizim doğal müttefiklerimiz. Biz halkla ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte karar alacağımızı açıkladıktan sonra sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alınması dikkat çekicidir. Bizim için şu nokta önemlidir. Biz bu süreci sadece HDP’ye yönelik olarak okumuyoruz. Basından tutun, hal temelli örgütlere kadar topyekün bir yönelim ve darbe süreci olarak görüyoruz. Bu süreci göğüslemek için de ortaklaşmak gerekiyor. Bu süreç bir bütün olarak aynı zamanda parlamentoya karşıdır. Dolayısıyla bu ölçekte bir mücadele için son dönemeçteyiz, son kavşaktayız. Bu nedenle de daha da çok vakit kaybetmemeliyiz” dedi.

"Pratiğe geçirilmeli"

Bu kapsamda siyasi ittifakların artık pratiğe geçirilmesi gerektiğini söyleyen Bilgen, “Bir an önce vakit kaybetmeden, birliktelikleri kurmak zorundayız. Dışarıda yalnızlaştıkça içeride saldırganlaşan, içeride yaptıklarını da örtmeye çalışan bir hükümetle karşı karşıyayız. Bu yaklaşıma karşı dikkatli bir bakış açısının geliştirilmesi gerekiyor. MYK toplantısında ittifaklar ile ilgili tartışmalar da ele alınabilir. Bu yönde çağrılar, girişimler var zaten kamuoyunda. Aslında ittifak çağrısının ötesine geçmenin zamanı geldi. Somut planlamaya, bir araya geliş pratiklerini somutlaştırmaya doğru geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.