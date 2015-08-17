T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP: Sivil darbe var; Davutoğlu acilen görevi iade etmeli!

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu

17 Ağustos 2015 23:59

AKP Genel Başkan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile heyetler arasındaki koalisyon görüşmesinin olumsuz sonuçlanması üzerine HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen Twitter üzerinden, "Türkiye'nin sivil darbe ortamından çıkması ve Davutoğlu'nun bir alternatifi varsa kamuoyuyla paylaşması, yoksa acilen görevi iade etmesi gerekir" açıklamasını yaptı.

Bilgen'in HDP resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan ifadeleri şöyle:

 

ETİKETLER

ayhan bilgentwitteraçıklamahdpakpmhphaber
","articleSection":"Politika","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2015-08-17T23:59:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/hdp-sivil-darbe-var-davutoglu-acilen-gorevi-iade-etmeli,306607","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/hdp-sivil-darbe-var-davutoglu-acilen-gorevi-iade-etmeli,306607"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24