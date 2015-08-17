HDP: Sivil darbe var; Davutoğlu acilen görevi iade etmeli!

AKP Genel Başkan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile heyetler arasındaki koalisyon görüşmesinin olumsuz sonuçlanması üzerine HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen Twitter üzerinden, "Türkiye'nin sivil darbe ortamından çıkması ve Davutoğlu'nun bir alternatifi varsa kamuoyuyla paylaşması, yoksa acilen görevi iade etmesi gerekir" açıklamasını yaptı.

Bilgen'in HDP resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan ifadeleri şöyle: