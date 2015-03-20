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HDP Sivas ilçe eşbaşkanına bıçaklı saldırı

HDP Sivas Merkez İlçe Eş Başkanı Müteren Durak ile parti üyesi Hakan Toprak bıçaklı saldırıya uğradı

20 Mart 2015 13:02

HDP Sivas Merkez İlçe Eş Başkanı Müteren Durak ile parti üyesi Hakan Toprak, bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Durak’ın hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sivas Merkez İlçe Eş Başkanı Müteren Durak ile parti üyesi Hakan Toprak, ellerinde bıçaklar bulunan bir grubun saldırısına uğradı.

Dün akşam parti binasından çıkan HDP Merkez İlçe Eş Başkanı Durak ile parti üyesi Toprak bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı.

İMC TV'nin haberine göre, saldırı sonucu Durak, 4-5 yerinden bıçak darbesi aldı, Toprak ise darp edildi. Saldırının ardından saldırganlar uzaklaşırken, Durak, Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen Durak ve Toprak, tedavilerinden sonra ifade için Sivas Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Saldırı haberi üzerine emniyet müdürlüğü önüne gelen HDP’liler burada biriken 50 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

HDP’liler, emniyetin önünde yaşanan ve polisin seyirci kaldığını, saldırda da birçok HDP’linin yaralandığını belirtiler.

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