T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dengir Mir Mehmet Fırat'tan seçimlerden önce provokasyon uyarısı

Dengir Mir Mehmet Fırat, seçimlere doğru HDP'yi hedef alan provokasyonların olacağını söyledi

19 Mart 2015 08:32

AKP'nin kurucuları arasında yer alan, daha sonra partisiyle yollarını ayıran ve HDP'den adaylığını koyarak yeniden siyasete dönen Dengir Mir Mehmet Fırat, seçimlere doğru HDP'yi hedef alan tehlikeli provokasyonların olacağı uyarısında bulunarak "Askere, polise, bayrağa saldırılar olabilir" dedi.

HDP'nin Haziran seçimlerindeki en dikkat çeken adaylarından olan AK Parti'nin kurucu isimlerinden Dengir Mir Mehmet Fırat, Twitter'dan çarpıcı bir açıklamada bulundu.
 
Dengir Fırat, "Askere, polise, Bayrağa saldırılar olabilir. Bunlar bizimle ilgili değildir.HDP'yi engellemek isteyenlerin operasyonu" dedi. "Seçime doğru HDP'yi kamuoyunda yıpratmak için, çeşitli eylem ve provokasyonlar olabilir" uyarısında bulunan Dengir Fırat "Böyle kurulacak tezgahlara gelmeyeceğiz" dedi.
 

ETİKETLER

dengir mir mehmet fırathdpseçimlerprovokasyon

İlgili Haberler

Dengir Mir Mehmet Fırat: Kiralık kalemler kendilerinin ve sahiplerinin servetlerini açıklasın

AKP'nin kurucularından Dengir Mir Mehmet Fırat, mal varlığına yönelik çıkan haberleri her platformda tartışmaya açık olduğunu söyledi

Dengir Mir Mehmet Fırat: Öcalan, Mandela modeliyle serbest kalabilir

‘Lider-partili ilişkisi bir yere kadar, seçimden sonra AK Parti içindeki gürültüyü duymaya başlarız’

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24