Dengir Mir Mehmet Fırat'tan seçimlerden önce provokasyon uyarısı

AKP'nin kurucuları arasında yer alan, daha sonra partisiyle yollarını ayıran ve HDP'den adaylığını koyarak yeniden siyasete dönen Dengir Mir Mehmet Fırat, seçimlere doğru HDP'yi hedef alan tehlikeli provokasyonların olacağı uyarısında bulunarak "Askere, polise, bayrağa saldırılar olabilir" dedi.

HDP'nin Haziran seçimlerindeki en dikkat çeken adaylarından olan AK Parti'nin kurucu isimlerinden Dengir Mir Mehmet Fırat, Twitter'dan çarpıcı bir açıklamada bulundu.



Dengir Fırat, "Askere, polise, Bayrağa saldırılar olabilir. Bunlar bizimle ilgili değildir.HDP'yi engellemek isteyenlerin operasyonu" dedi. "Seçime doğru HDP'yi kamuoyunda yıpratmak için, çeşitli eylem ve provokasyonlar olabilir" uyarısında bulunan Dengir Fırat "Böyle kurulacak tezgahlara gelmeyeceğiz" dedi.

