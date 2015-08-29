HDP, Şırnak ve ilçelerindeki sivil ölümler için Meclis Araştırması istedi

HDP Şırnak Milletvekilleri Faysal Sarıyıldız, Leyla Birlik, Ferhat Encü ve Aycan İrmez, Şırnak ve ilçelerinde yaşanan sivil ölümler ve hak ihlalleri için Meclis Araştırma Komisyonu talep etti. Çatışma sürecinde hayatını kaybeden 13 yurttaştan 5’inin 7 ile 17 yaş gurubu olduğuna dikkat çekilen önergede, “Şırnak ve ilçelerinde son iki ayda polis ve asker kurşunu yaşamını yitiren 12 sivil yurttaşın ölümü ve yaklaşık 20 kişinin yaralanması ile ilgili hiçbir kamu görevlisi hakkında soruşturma yada inceleme başlatılmadı” denildi.

‘Şırnak’ta 13 sivil infaz, 20 yaralı’

Devletin güvenlik aygıtlarının keyfi ve hukuk tanımaz uygulamalarından doğan hak ihlalleri ve sivil infazların en yoğun yaşandığı yerlerden birinin Şırnak ve ilçeleri olduğu ifade edilerek 7 Haziran seçimlerinden bu güne kadar Şırnak kent merkezinde hayatını kaybedenlerle ilgili şu bilgi verildi:

Adem İrtegün (16) ve Bahri Külter, Cizre’de; Abdullah Özdal ve Hasan Nerse (17) Emin Yanaş (10), Eyüp Ergen (27), Mesut Sanrı (39) , Baran Çağlı (7),Silopi’de; Hamdin Ulaş (58), Mehmet Hıdır Tanboğa (17) ve Kamuran Bilin (27) ve İdil’de; Cebbar Acer (20) isimli sivil yurttaşların içerisinde bulunduğu 12 kişi kolluk güçlerinin açtığı ateş ve müdahalesi sonucu katledilirken, 20 kişi de yaralandı. Öte yandan Cizre ilçe merkezinde yola döşenen patlayıcının sivil bir minibüsün geçişi sırasında patlaması sonucu Sahip Akıl (31).

Dört vekil ayrıca, konu ile ilgili İçişleri Bakanı Selami Altınok’a yazılı soru önergesi verdi. Önergede Altınok’a şunlar soruldu:

-Şırnak ve ilçelerinde toplumsal infiale neden olan; kolluk güçlerinin çocuk, kadın, genç ve yaşlı demeden sivillleri infaz etme emri kim ya da kimler tarafından verilmektedir? Şırnak ve ilçelerinde sivil yurttaşlar öldürülmeden önce şahsınıza onay almak üzere iletilmiş bir bilgi var mıdır?

-Şırnak ve ilçelerindeki sivil infazların sorumluları hakkında, Bakanlığınız tarafından herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır? Varsa yürütülen soruşturma kapsamında görevden el çektirilen kolluk güçleri bulunmakta mıdır?

-Başbakanlık Koordinasyon Merkezinin, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında 31 Temmuz 2015 tarihinde 30 ilden gelen mülki ve idari erkan ile yaptığı toplantıda her ilin durumu tek tek ele alınarak, il, ilçe ve mahalle odaklı planlar hazırlandığı iddiası doğru mudur? Bu toplantıdan sonra Kürt illeri ve ilçelerinde sivil infazlar ve hak ihlallerinin daha çok artması tesadüf müdür?

-27 Ağustos 2015 tarihinde Cizre’de askeri garnizona düzenlenen saldırının ardından kaç kolluk gücü ilçe merkezinde yapılan operasyona katılmıştır? Kolluk güçleri hangi envanterlerle (silahlarla) operasyona katılmışlardır? Operasyonda ne kadar kurşun sıkılmıştır?

-Cizre’de 27 Ağustos günü polis kurşunu ile baş ve göğüs kısımlarından vurulan Emin Yanaş (10), Eyüp Ergen, Mesut Sanrı ve yıkılan duvarın altında kalan Baran Çağlı’nın (7) yaralandığı olay mahallini polis saatlerce yaylım ateşinde tutmuştur. Ambulansların gidişine engel olarak, 2’si çocuk 4 kişiyi ölüme terk eden emniyet yetkilileri hakkında herhangi bir inceleme ya da soruşturma başlatılmış mıdır? Hastaneye kaldırılamadığı için yaşamını yitiren 4 kişi ne kadar süre sonra hastaneye kaldırılmıştır?