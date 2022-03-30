HDP Şırnak Milletvekili Kaçmaz: Çocukların oyun alanları mühimmat deposu haline geldi

HDP Çocuk Komisyonu adına bugün Meclis'te açıklama yapan Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, "Kürt coğrafyasının bir mühimmat deposu haline gelmesi, çocukların oyun ve yaşam alanlarında ölümlere neden oluyor" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Çocuk Komisyonu, artan çocuk ölümleri ve çocuklara yönelik saldırılara ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Bianet'in haberine göre Şırnak Milletvekili ve HDP Çocuk Komisyonu üyesi Hüseyin Kaçmaz, 24 Mart'ta polisin atış talimi yaptığı alanda ölü bulunan 16 yaşındaki Muharrem Aksem'i hatırlatarak, "Çocukların oyun alanlarının nasıl mühimmat deposu haline geldiğini biliyoruz çünkü Muharrem bunu sosyal medya hesabında da paylaşmış. Topladığı mühimmat artıklarının fotoğrafını çekip paylaşmış. Bir çocuğun nasıl kolayca askeri mühimmata ulaşabildiğini karşımıza koyuyor bu fotoğraflar." ifadelerini kullandı.

Kaçmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"2005'ten beri atış talim alanı olarak kullanılan yerde bir uyarı yok"

"Urfa Barosu da 2005'ten beri söz konusu yerin resmi atış yeri olduğunu belirtti. Mevzuata baktığımızda ise söz konusu atış alanlarının güvenlik çemberine alınması, etrafına kırmızı flamalar asılması, tellerle çevrilmesi gerektiği yazıyor. Öte yandan yerleşim yerindekilerin de ikaz edilmesi gerektiği de belirtiliyor. Ancak 2005'ten beri atış talim alanı olarak kullanılan yerde mevzuattaki gibi bir uyarı yok. Neden telle çevrilmemiş, uyarı yok bu alanda? Bunun sorumlusu olanlardan yargı hesap sormayacak mı? Yaşam hakkı ihlalinin tek bir sebebi var, o da iktidarın cezasızlık politikası.

Bahsettiğimiz tüm bu bilgiler ışığında sorumlu olan devletin tüm kurumları gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak zorundadır. İktidar hakikatleri açığa çıkararak kamuoyunu bilgilendirmek zorundadır."

Ne olmuştu?



24 Mart 2022 günü, Eyyübiye ilçesine bağlı Organize Bölgesi civarında, Çalışkan Köyü'nde, 16 yaşındaki Muharrem Aksen'in cenazesine ulaşıldı. Şanlırfa Barosu İnsan Hakları Merkezi, ailesiyle görüşmesinin ardından şu bilgileri verdi:

"Aile ile yaptığımız görüşmede çocuğun arkadaşlarına 'Ben bir köpek bulmaya gideceğim' dediğini ve gittiği bölgenin de emniyetin atış talimi yaptığı yer olduğu, cesedin bulunduğu yerin polislerin atış talimi yapmak için geldikleri yer olduğu belirtilmiştir. Olay günü en son saat 16.30'da, çocuklarına ulaşabildiklerini ve nerede olduğunu sorduklarında ise arazide hayvanların yanında olduğunu söylemiştir. Bu görüşmeden sonra gelmeyince babası çocuklarına gidip, karakola haber vermelerini söylemiş ve akrabaları ile birlikte aramaya başlamışlardır. Yine o bölgede yaşayanlardan edindiğimiz bilgilere göre, evlerin 500 metre yakınında olan bir alanda polislerin sürekli gelip atış yaptıklarını ve o gün de saat 18.00'e kadar silah seslerinin geldiğini söyleyen tanık beyanları bulunmaktadır. Saat 22.00 sıralarında o bölgede çocuklarının cansız bedenine ulaşmışlardır. Vücudunda şarapnel izlerinin olduğu, sis mermisi olabilecek güçte taşı bile parçalayan mermilerin olduğu, çocuğun elinin olmadığı, parçalandığı, vücudunun paramparça olduğu ve oraya gittiklerinde de barut kokusunun olduğu belirtilmiştir."

Valilik de açıklamasında, bölgede atış talim alanı olduğunu ancak Aksem'in vücudunda mermi kalıntısı olmadığını belirtti.

Ölü muayene tutanağına göre, Aksem'in vücudundan 12 adet farklı boyutlarda metalik cisim çıkarıldı.

Aksem ailesinin avukatı Hatice Akıllı Öz, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi içi İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) İhtisas Dairesi'nden çıkacak otopsi raporunu beklediklerini açıkladı.