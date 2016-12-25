HDP Silopi ilçe eş başkanları tutuklandı

17 Aralık günü Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisine (DBP) yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan HDP Silopi İlçe Eş Başkanları Aycan Azma ile Ali Balın bir hafta sonra savcılığa çıkarıldı.



Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Azma ile Balın "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



Azma ve Balın ile birlikte gözaltına alınan DBP üyesi Tuncay İnal'ın ise yarın savcılığa çıkarılması bekleniyor.