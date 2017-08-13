HDP: Silahlı kişiler, vekillerimizin yolunu kesti

Van-Edremit karayolunda seyahat halinde bulunan HDP milletvekilleri Garo Paylan ve Bedia Özgökçe Ertan'ın yer aldığı parti heyetinin "jandarma binbaşısı" olduğunu söyleyen silahlı bir kişi ve yanındaki kişiler tarafından durdurulduğu açıklandı.

HDP, Van-Edremit karayolunda milletvekilleri Garo Paylan ve Bedia Özgökçe Ertan'ın yer aldığı parti heyetinin "jandarma binbaşısı" olduğunu söyleyen silahlı kişilerce durdurulduğunu açıkladı.

Diyarbakır ve İstanbul’un ardından Van’da devam eden Vicdan ve Adalet Nöbeti’nde bulunan Garo Paylan ile Bedia Özgökçe Ertan’ın danışmanları ile birlikte Edremit-Van karayolunda yolculuk ederken yollarının sivil plakalı bir araç tarafından kesildiği belirtilen açıklamada, “Araçtan inen sivil giyimli kişi, milletvekillerimizin bulunduğu araca yönelmiştir. Milletvekillerimizin cep telefonuyla görüntü almaya başlaması üzerine söz konusu kişi, kendisini ‘Van-Edremit İlçe Jandarma Komutanı’ ve ‘jandarma binbaşısı’ olarak tanıtarak araçtakilerin kimliklerini istemiştir” denildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

“Edremit’te bulunan ve üzerine tuvalet yapılan Ermeni mezarlığının olduğu bölgede incelemelerde bulunduktan sonra Van’daki Vicdan ve Adalet Nöbeti alanına dönmekte olan milletvekillerimizin yollarının kesilerek 15 dakika boyunda durdurulduğu nokta, herhangi bir kontrol noktası değildir. Söz konusu bölge jandarma görev alanı da değildir. Dolayısıyla Van-Edremit Jandarma Bölge Komutanı, jandarma binbaşısı olduğunu iddia eden kişi, söz konusu bölgede ‘görev’ uygulamaya kalkmakla yetki alanını, milletvekillerimize ve beraberindekilere tutumuyla da haddini aşmış olmaktadır. Milletvekillerimizin yollarının kesilmesi ve ısrarla kimlik kontrolü yapılmak istenmesi bütünüyle yasa dışıdır, hukuksuzdur.”

Açıklamada, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a milletvekilleri ve TBMM personeli danışmanlarına yönelik bu uygulamaya ilişkin tutum alma çağrısı yapılarak olayla ilgili suç duyurusu yapılacağı belirtildi.