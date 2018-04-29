HDP Siirt Milletvekili Besime Konca tutuklandı

13 Aralık'ta tutuklanıp, 3 Mayıs'ta serbest bırakılan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca iki mahkeme arasındaki 'uyuşmazlık'ın 5 saatte çözüldüğü bir sürecin ardından tutuklandı. Konca'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, Batman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Mayıs günü görülen duruşmada adli kontrol şartı ile tahliye edildi. Ancak Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına itiraz etti. Ardından dosyayı değerlendiren üst mahkeme konumundaki Batman 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mayıs günü Milletvekili Konca hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği bilgilere göre Siirt milletvekili , sabah saatlerinde Batman Havaalanı'nda gözaltına alındı.

Konca Batman 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı anca bu mahkeme yargılama yetkisinin kendisinde olmadığını söyledi.

Milletvekili bunun üzerine 3 Mayıs'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin ise tutuklama kararını kendilerinin vermediğini bildirmesi üzerine, Konca yeniden tutuklama kararını veren Batman 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkemeler arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi süresince 5 saat adliyede bekletilen Konca, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Gazetecilere kısa bir açıklama yapan Besime Konca, "Mahkemeler bir birlerine paslaya paslaya, 5 saat sonra nihayetinde 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi beni hem üyelikten, hem propagandadan tutuklama kararı verdi. Beni 5 aydır yargılayan mahkeme üyelikten beraat vermişti. Propagandadan da ceza verilmesi için mütalaasını okumuştu. Sil baştan, bu mahkeme tekrar bu hukuksuzluğa, bu utanca imza atmış oldu" dedi.

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.