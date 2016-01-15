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HDP Şemdinli İlçe Başkanı tutuklandı

Galip Geylani, ilçede düzenlenen öz yönetim ilanı açıklamasına katılmıştı

15 Ocak 2016 00:35

HDP Şemdinli İlçe Başkanı Galip Geylani, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlamasıyla tutuklandı. 

Radikal'de yer alan habere göre, Şemdinli-Yüksekova karayolundaki Durak Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Geylani, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.  Savcılık sorgusundan sonra mahkemeye sevk edilen Geylani, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı. 

Geylani'nin 10 Aralık 2015'te, Şemdinli'de gerçekleştirilen "öz yönetim" ilanı açıklamasına katıldığı için bu suçlamayla karşılaştığı belirtildi.

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