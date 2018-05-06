HDP seçimlere hazırlanıyor; sandıklar için güvenlik ağı kuruldu, eksik kalan yerlerde diğer partilerle görüşülecek

Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı ile 24 Haziran seçimlerine tek başına girecek olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) yaklaşık 180 bin sandık için güvenlik ağı kurdu.

Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana Ekim ya da Kasım’da yapılacak bir erken seçim için hazırlandıklarını ifade eden HDP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Tiryaki, genel olarak hazırlıkların tamam olduğunu söyledi. Tiryaki'nin T24'e yaptığı açıklamalara göre HDP, tüm sandık başlarında sandık görevlisi ve müşahit görevlendirecek; bazı yerlerde çıkabilecek bir eksiklik için diğer partilerle görüşme yapacak. Sandık sonuç tutanakları partinin elindeki sonuçlarla karşılaştıracak ve YSK'yla uyuşmayan sonuçlara anında müdahale edecek.

"Hükümete yakın memurların görev almasını istemiyoruz; yasa ve genelgeler de buna engel”

HDP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Tiryaki, partisinin sandık güvenliği hazırlıklarıyla ilgili olarak T24’e şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz ekim ya da kasım ayında bir erken seçim olasılığına karşı seçim çalışmasına şubat ayında başlamıştık. 7-8 aydır bir planlama yapmıştık, bu durumda seçim çalışmalarımızı hızlandırmış olduk. Sandık Kurulu başkanları artık memurlardan oluşacak, il ve ilçe görevlerde görev yapan tüm memurların listelerinden kura çekilmesi konusunda girişimlerimiz olacak. Sadece mülki amirlerin kendi istedikleri listeleri seçim kuruluna vermesini değil yasanın emrettiği gibi o ilçelerde görev yapan bütün memurlar arasından kura çekilmesi yolunda talebimiz olacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun konuyla ilgili genelgeleri de bu şekilde, farklı bir uygulama olursa buna itiraz edeceğiz. Hükümete yakın memur değil, her memurun isimlerinin içerisinde yer aldığı torbadan kura çekilmesini istiyoruz.

“Bazı yerlerde birden fazla sandık görevlimiz olabilir”

Her sandığa parti adına temsilci vermeye çalışacağız. Sandık üyesi vermeye çalışacağız. Yaklaşık 180 bin tane sandık kurulacak ve mümkün olduğunca çok bölgede, il ve ilçede kurulacak her sandıkta görevlilerimiz olacak. Bu sandık görevlilerimizin tamamı oy kullanma işlemi başlamadan önce yerlerinde olmalarını istiyoruz. Bazı yerlerde birden fazla sandık görevlimiz olabilir.

“Eksik olan yerler için diğer partilerle görüşmemiz olacak”

"Bazı il ve ilçelerde kuşkusuz eksikliklerimiz olabilir bu konuda diğer partilerle de görüşmelerimiz olacak. Her yerde bir sandık görevlisi olacak ayrıca müşahitlerimiz de olacak. Okullara kurulan sandıklarda görevlerimiz olacak, anında izleyip hukuka aykırı gördüğümüz uygulamalara itiraz etmek için sandık başlarında olacağız.

"YSK, iki jandarma komutanlığının başvurusunu reddetti"

"İlçe seçim kurullarında bu birleştirme işleminin tamamına ve her anına eşlik etmek için görevlilerimizin olmasını sağlayacağız. Sandıkların taşınmasıyla ilgili bize de yavaş yavaş duyumlar geliyor. Jandarma Komutanlıkları başvuru yapmaya başladılar. Hatta şimdiye kadar Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) doğrudan iki tane jandarma komutanlığı başvurdu bazı köylerdeki sandıkların taşınması için. YSK, yetkiniz yok bu konuda sadece valiler başvurabilir diye başvurularını reddetti.

"Sandıkların taşınmasını da yakından izleyeceğiz"

"Kendi özgür iradeleriyle seçime katılmalarının engellenmemesi adına yakından istiyor olacağız. Genel olarak hazırlıklarımız tamam. Merkezden her sandığa kadar planlamalarımızı yapıyoruz. Sandık sonuç tutanaklarını kendi sistemimize gireceğiz, kendi sonuçlarımızla karşılaştıracağız ve Yüksek Seçim Kurulu kayıtlarıyla karşılaştıracağız. YSK ile örtüşmediği yerde anında müdahale edeceğiz.

"Bizim tek istediğimiz seçmenlere sandığa gitsinler ve oy kullansınlar. Oy verdikleri siyasi partilerden sandıklara sahip çıkmasını istesinler yoksa eğer seçmen sandık başına gitmezse nasıl olsa hile hurda var derse bu kendilerine ve ülkeye yapacakları en büyük kötülük olur."

