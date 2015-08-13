HDP seçim startını verdi: Seni yine başkan yaptırmayacağız!

AKP ile CHP arasındaki koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması erken seçimi neredeyse tek seçenek haline getirdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “En güçlü ihtimal erken seçim” açıklamasının ardından HDP’nin kurumsal Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

7 Haziran seçimleri öncesinde Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın HDP’nin sloganı haline gelen slogan haline gelen “Seni başkan yaptırmayacağız” konuşmasına atıfta bulunan HDP, Davutoğlu’nun konuşmasının devam ettiği sırada “Seni yine başkan yaptırmayacağız” mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak açılan ‘#SeniYineBaşkanYaptırmayacağız‘ etiketi kısa süre içinde Twitter’da en çok konuşulan konulardan oldu.