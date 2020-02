HDP, seçim startını Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne'den verdi

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- HDP, 24 Haziran\'da yapılacak seçimin çalışmalarını partinin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın tutuklu bulunduğu Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi\'nin önünden başlattı. Eş Genel Başkan Pervin Buldan, Demirtaş\'ın hukuksuz bir şekilde tutulduğunu ifade ederek, bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Edirne\'ye gelen HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile partililer, Selahattin Demirtaş\'ın tutuklu bulunduğu Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi\'ne 4 kilometre kala, tedbir alan polis ve jandarma ekiplerince durduruldu. Eş Genel Başkanlar Buldan ve Temelli, Demirtaş ile görüşmek için cezaevine gitti. Basın ve parti üyelerinin cezaevine girişlerine ise izin verilmedi. Bir süre sonra geri dönen Pervin Buldan, Demirtaş ile görüştürülmediklerini söyledi.

Seçim startını Edirne\'den veren HDP\'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partilerinin 6 milyon oy aldığını hatırlatarak, \"Bugün cumhurbaşkanı adayımız Sayın Selahattin Demirtaş milyonların adayıdır, milyonların umududur. Sayın Demirtaş, HDP\'nin 6 milyon oy verilmiş olan bir partinin cumhurbaşkanı adayıdır. Demirtaş’ı dört duvar arasında tutabilirsiniz ama milyonların gönlünden ve yüreğinden asla silemezsiniz. Korkunuz Demirtaş’ın cesaretinedir. Korkunuz, Sayın Demirtaş’ın bu ülkeyi yönetim biçiminedir. İşte bundan korktuğunuz için Demirtaş’ı tutuyorsunuz. Adliye koridorlarındaki, binalarında \'Adalet mülkün temelidir\' sözünün hiçbir geçerliliği kalmamıştır. Bundan sonra adliye koridorlarına, duvarlarına \'Adalet iktidarın emrindedir\' yazısı yazılmalıdır. Adalet, AKP hükümetinin emrindedir, çünkü verilen kararlar hukuki değil, siyasidir. Demirtaş’ın tahliye talebimiz reddedilmiştir. Sayın Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olarak diğer adaylar gibi il il dolaşamayacak, mitingler yapamayacak, tabanıyla, seçmeniyle buluşamayacak. Bu hukuksuzluğu, adaletsizliği asla HDP olarak kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz\" dedi.

\'DEMİRTAŞ\'I 24 HAZİRAN\'DA HALK ÇIKARACAK\'

Selahattin Demirtaş\'ı 24 Haziran akşamı cezaevinden çıkarmak üzere yola çıktıklarını kaydeden Buldan sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Şunun altını önemle çizmek istiyorum. Sayın Demirtaş’ı ve tüm arkadaşlarımızı 24 Haziran akşamı Türkiye toplumu, halkları yani halkımız tahliye edecek. Buna herkesin inanması lazım. Biz Sayın Demirtaş’ı 24 Haziran akşamı bu cezaevinden çıkarmak üzere yola çıktık. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Buradan söz veriyoruz Sayın Demirtaş’a, 24 Haziran akşamı halkımız seni burada halaylarla karşılayacak. Seni dört duvar arasından çıkaracak. Yalnız değilsiniz, milyonlar sizinle birlikte. Milyonlar sizin arkanızda. Bu adaletsizliğe 24 Haziran akşamı son verilecek. Bu ülkeyi barışa, adalete, demokrasiye özlemi olan milyonlar çıkaracak sizi o cezaevinden. Biz buna inanıyoruz, halkımızı güveniyoruz ve Demirtaş’a bir kez daha söz veriyoruz. Sen Türkiye toplumunun yüreğinde ve vicdanında olan bir insansın. 24 Haziran akşamı diğer arkadaşlarınla beraber özgürlüğüne kavuşacaksın.\"

\'DEMİRTAŞ\'I FETÖ\'CÜ SAVCILAR TUTUKLADI\'

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise Selahattin Demirtaş\'ın 568 gündür tutuklu olduğunu ifade ederek, suçlamaları \'FETÖ\'cü savcıların\' hazırladığını söyledi. Temelli, \"Yargılandığı davalara baktığınızda, özellikle tutuklu olduğu davaya baktığımızda, bu davanın fezlekeleri cemaat mensubu savcılar tarafından hazırlanmıştır ve bu savcıların büyük bir kısmı tutukludur. Bugün hala iktidarın FETÖ operasyonu yapıyor olması, tamamen seçim malzemesidir. Çünkü FETÖ\'cü savcılarla Demirtaş tutukludur. Bu 568 gündür haksız hukuksuz tutsaklık haline son verme zamanı gelmiştir. Çünkü bu kadar hak ihlali artık seçme ve seçilme hakkına ihlale kadar uzanmıştır. Sadece Demirtaş’ın değil, Demirtaş’a oy veren 6 milyon seçmenin hakkının gaspı söz konusudur. Demirtaş’ın diğer tüm adaylar kadar şansı var. Belki de Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olacak. Bütün bunları düşündüğümüzde yargıçlara bir kez daha sesleniyoruz, kararlarınızı bir kez daha gözden geçirin, cesur olun\" dedi.

DEMİRTAŞ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ\'NE BAŞVURACAKLAR

HDP\'li Temelli, Demirtaş\'ın cezaevinden çıkarılması için Anayasa Mahkemesi\'ne başvuracaklarını belirterek, \"Şimdi Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyoruz ve buradan çağrı yapıyoruz. Bu başvuruyu rutin başvuru arasında kabul etmeyin, öncelikli olarak inceleyin. Kendi içtihadına sahip çıkmasalar da siz Anayasa Mahkemesisiniz, kendi içtihadınıza sahip çıkın. Balbay kararını buradan hatırlatmak istiyorum. Anayasa Mahkemesi bu dosyayı öncelikli olarak görüşmeli ve seçme ve seçilme haklarını kararını gözeterek bir an önce tahliye kararı verilmelidir. Aksi halde bu sistem çok daha derin krizlere sürüklenecektir\" diye konuştu.

Konuşmalar sırasında partililer ellerinde Selahattin Demirtaş posterleri taşırken, açıklamaların ardından Buldan, Temelli ve partililer Edirne\'den ayrıldı.

FOTOĞRAFLI