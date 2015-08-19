HDP: Seçim hükümetine üye verme kararımızın arkasındayız

HDP Parti sözcüsü Ayhan Bilgen, dün yaptığı, "Seçim hükümetinde yer almaktan kaçınmaycağız" ifadelerini yineleyerek, "Seçim hükümetine üye verme kararımızın arkasındayız ama bakan seçiminde siyasi nezaket gösterilmeli" şeklinde konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bilgen dünkü yaptığı açıklamasında "Seçim hükümetinde yer almaktan kaçınmayacağız. Seçime gitme konusunda sorumluluk alacağımızı beyan ediyoruz. Türkiye fiilen darbe süreci yaşıyor. Şehirlerde olağanüstü hal ilan ediliyor" demişti.



Öte yandan CHP'de Parti Sözcüsü Haluk Koç da seçim hükümetinde partisinin yer almayacağını açıklamıştı.