HDP seçim bildirgesini açıklayacak

24 Haziran'da gidilecek erken seçimlere yönelik hazırlıklarını sürdüren HDP, pazartesi günü Ankara Hilton Otel’de seçim bildirgesini açıklayacak. HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş adına açıklanacak bildirgede, 16 Nisan Referandumu’ndan sonra yeni bir siyasi dengenin ortaya çıktığı belirtilirken, OHAL’den çıkış yolunun toplumsal muhalefetin birlikte hareket etmesinden geçeceği vurgusunun yapılacağı ifade ediliyor.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, HDP’nin TBMM seçimleri için hazırlayacağı bildirgesi ise Cumhurbaşkanı adayının vaatleri ile uyumlu olacak. Güçler ayrılığı, kürsü dokunulmazlığı gibi konular bildirgede kendisine yer bulacak. HDP, ekonomiye dönük vaatlerini de ortaya koyacak. Halen 1.604 TL olan asgari ücret için iktidara gelmeleri durumunda yaklaşık 1100 TL’lik bir artışı vaat etmeyi planlayan partide bu konuda yoksulluk sınırı ölçüt olacak. Partinin ekonomiden sorumlu birimi, asgari ücret vaadi için 5 bin 400 TL olan yoksulluk sınırının en az yarısına tekabül eden 2 bin 700 TL’yi önerdi.

Demirtaş için iki ayrı başvuru

Çeşitli komisyonlardan gelen önerileri strateji komisyonunda masaya yatıran HDP, Selahattin Demirtaş için de çeşitli adımlar atacak.



Buna göre, öncelikle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına başvurulacak. Seçimlerin eşit koşularda yapılmasını öngören Anayasa hükmünü hatırlatan partililer, YSK’den Demirtaş’ın tahliyesi için girişimlerde bulunmasını isteyecek. HDP, Demirtaş’ın serbest kalması için bir başvuruyu da TBMM Başkanlığına yapacak.



Başvurudan olumsuz sonuç alınması durumunda atılacak adımlar da tartışılıyor. Demirtaş’ın tahliyesini hedefleyen parti yönetimi, bundan sonuç alamaması durumunda ise Cumhurbaşkanı adaylarının imkânlarının artırılmasını isteyecek. Demirtaş’ın bir bilgisayar ve gerekirse avukatlardan oluşacak danışmanlarıyla seçimlere hazırlanmasının önünün açılması, partinin son talebi olacak.

HDP ile HÜDA-PAR arasında gerçekleşeceği öne sürülen ittifak ise kesin olarak rafa kaldırıldı. 6-8 Ekim olayları sırasında karşı karşıya gelen iki parti tabanının bu ittifaka sıcak bakmadığını bilen HDP, son olarak HÜDA-PAR’ın “İttifak yaparken bir de protokol imzalayalım ve pusulada yan yana olalım” talebini reddetti.