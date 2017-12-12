HDP Sakarya eski il başkanı tutuklandı

ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da, HDP Sakarya eski İl Başkanı Mehmet Bayram\'a, \'Silahlı Terör Örgütüne üye olmak\' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

HDP Sakarya eski İl Başkanı Mehmet Bayram, sosyal medya paylaşımları nedeniyle \'Terör örgütü propagandası\' iddiasıyla Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 Mart\'ta gözaltına alındı. Mehmet Bayram adli kontrolle serbest bırakılırken, hakkında Sakarya 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Terör örgütü propagandası\', \'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\' ve \'Halkı askerlikten soğutma\' suçlarından dava açıldı. Yargılama sonrasında Bayram \'Silahlı Terör Örgütüne üye olmak\' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. HDP\'li eski başkana verilen bu hapis cezası İstanbul İstinat Mahkemesi\'nce onaylanınca Bayram dün Adapazarı\'nda gözaltına alındı. Bayram adliyedeki işlemlerin ardından tutuklandı.