HDP: Rüşvet ve yolsuzluk sandıkla aklanmadı

HDP Eş Genel Başkanları Sebahat Tuncel ile Ertuğrul Kürkçü, seçim sonrasında Türkiye'nin siyasal durumu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve HDP'nin politikaları konularında değerlendirmelerde bulundu.

Arzu Kaya'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak konuşan Ertuğrul Kürkçü, "CHP, MHP, cemaat koalisyonunun son tahlilde sadece MHP'ye kazandırdığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da iktidara yaklaşma taktiğinin bütünüyle fos çıktığı seçim sonuçlarının da gösterdiği bir gerçek" ifadelerini kullanarak, AKP'nin yerel seçimlerde güç kaybettiğini belirtti.

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili konuşan Tucel ise, "17 Aralıkla ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvet durumu sandıkla aklanmamıştır. AKP iktidarının halka hesap vermesi gerekiyor. Türkiye'de yaratılan kutuplaşmanın aslında bir şekilde insanları tercih yapmak zorunda bıraktı, cemaat komplosu gibi bir algıyla insanları tercih yapmak durumunda bıraktı ama AKP'ye oy verenlerin de Türkiye'deki bu yolsuzluk ve rüşvet düzeninden yana olmadıklarının altını çizmek istiyoruz" dedi.

'Tatava yapma bas geç' sözü

Galatasaray Cezayir Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda ilk olarak söz alan Ertuğrul Kürkçü, yerel seçim sonrası sandıkların kapatılmasının ardından 6 günlük bir sürenin geçtiğini, bu süreç içerisinde Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi sonuçları açıklayamadığını ve AKP'nin BDP'nin hakkına el koyduğunu söyledi.

30 Mart seçimlerinden partilerinin başarı ile çıktığını ifade eden Kürkçü, "2014 yerel seçimlerinde HDP 879 bin 252 oyla seçmenlerinin 1.96'sını BDP 2 milyon 68 bin 22 oyla yüzde 4.61'inin toplamda da 2 milyon 947 bin 274 oyla seçmenlerin yüzde 6,57'sinin desteğini kazandı. 'Tatava yapma bas geç' çağrısının potansiyel seçmenimizin hatırı sayılır bir bölümünün etkilediğine bir işaret sayılabilir. CHP, MHP, cemaat koalisyonunun son tahlilde sadece MHP'ye kazandırdığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da iktidara yaklaşma taktiğinin bütünüyle fos çıktığı seçim sonuçlarının da gösterdiği bir gerçek" dedi. AKP'nin yerel seçimlerde güç kaybettiğini de belirten Kürkçü, "Karşıtlarının dağınıklığı ve siyasi körlüğü nedeniyle siyasi üstünlüğü başararak çıkmış olsa da elinde toplumu yönetmek için kaba güçten başka hiçbir şey yok" diye konuştu.



'AKP iktidarı adım atmadı'

Kürkçü'nün ardından söz alan Sebahat Tuncel ise, seçim sonuçlarının yeni bir alternatife ihtiyaç olduğunu gösterdiğini kaydederek, "Türkiye halkı 2 kutuplaşma dışında yeni bir seçenek aramaktadır. HDP'nin başarılı olup olmadığına cevabı bundan sonra vereceğiz. Hem iktidar hem muhalefet partisi şimdiden Cumhurbaşkanlığı seçimini gündemine aldılar. Ama hala Türkiye'nin çözülmemiş sorunları var. Bunlardan birisi çözülmemiş Kürt sorunu. AKP iktidarı bugüne kadar hiçbir adım atmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar oyalamaları büyük bir kayıp olur" dedi.

