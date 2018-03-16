T24 LogoT24 Logo
Yaşam

HDP PM üyesi 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı

"Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP genel başkanıdır; siyasi eleştiriler hakaret kabul edilemez"

16 Mart 2018 16:59

İfade vermek için gittiği dün gittiği Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alının Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Barış Karabıyık,  'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı. HDP Milletveki Meral Danış Beştaş, Karabıyık'ın tutuklanmasına tepki göstererek "Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP genel başkanıdır. Siyasi eleştiriler hakaret kabul edilemez" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, dün Twitter'da Barış Karabıyık’ın Kozan Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğunu açıklamış, serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu. 

Beştaş, Kozan Adliyesi'ne sevk edilen Karabıyık'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandığını duyurdu.

Beştaş, Twitter'dan "Parti Meclisi üyemiz Barış Karabıyık dün davet edildiği için Emniyete gittikten sonra bugün Kozan Hakimliği’nin kararı ile Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı. Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP genel başkanıdır. Siyasi eleştiriler hakaret kabul edilemez.." paylaşımında bulundu.

ETİKETLER

HDPBarış Karabıyıktutuklama Meral Danış Beştaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24