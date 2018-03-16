HDP PM üyesi 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı

İfade vermek için gittiği dün gittiği Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alının Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Barış Karabıyık, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı. HDP Milletveki Meral Danış Beştaş, Karabıyık'ın tutuklanmasına tepki göstererek "Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP genel başkanıdır. Siyasi eleştiriler hakaret kabul edilemez" dedi.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, dün Twitter'da Barış Karabıyık’ın Kozan Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğunu açıklamış, serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.
Beştaş, Kozan Adliyesi'ne sevk edilen Karabıyık'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandığını duyurdu.
Beştaş, Twitter'dan "Parti Meclisi üyemiz Barış Karabıyık dün davet edildiği için Emniyete gittikten sonra bugün Kozan Hakimliği’nin kararı ile Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı. Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP genel başkanıdır. Siyasi eleştiriler hakaret kabul edilemez.." paylaşımında bulundu.