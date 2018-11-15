HDP PM üyesi Can Memiş tahliye edildi

20 Şubat'tan beri tutuklu bulunan HDP Parti Meclisi üyesi Can Memiş’in de aralarında bulunduğu 3 kişi tahliye edildi.

HDP Parti Meclisi üyesi Can Memiş ile aralarında Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyelerinin de bulunduğu tutuklu sanıkların duruşması İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Gazete Fersude'de yer alan habere göre, 20 Şubat'tan beri "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklu bulunan Can Memiş, Suphi Yıldız ile Hasan Hüseyin Geçer tahliye edildi.

Duruşma 14 Şubat 2019’a ertelendi.