HDP: Personelimiz MİT’çiler tarafından kaçırılıp sorgulandı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, parti çalışanı Fahri Yalçın'ın önce kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce alıkonulduğunu, daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olduğunu söyleyen kişilerce sorgulandığını söyledi.

Duvar’da yer alan habere göre, Tuğluk, Yalçın’ın alıkonulmasının yeni bir hukuksuzluk olduğunu belirterek, sorumluların açığa çıkartılmasını istedi.

Tuğluk, yaptığı yazılı açıklamada, olaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Genel Merkez Personelimiz Fahri Yalçın, 23 Eylül Cuma günü iş çıkışı evine giderken, Türközü civarında aracının önü araçla kesilerek, kendilerini polis olarak tanıtan 4 kişi tarafından alıkonulmuştur.

Arkadaşımız araca bindirilip götürülürken, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne yakın Kazım Karabekir Caddesi’nde, içinde bulunduğu aracın önü 3 kişinin bulunduğu başka bir araç tarafından kesilerek, başka kişilerce alıkonulmuştur.

“Tehdit edildi”

Kendilerini Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı’na bağlı çalışanlar olarak tanıtan bu kişiler, arkadaşımızı Keçiören’de bir pastaneye götürerek kendisinden Genel Merkezimize dair bilgiler almaya çalışmıştır. Fahri Yalçın adına hazırlanan ve düzmece iddialar içeren bir dosya gösterilerek arkadaşımız tehdit edilmiş, kişisel ve ailevi bilgileri dile getirilerek, bilgi vermeye zorlanmış ve daha sonra alıkonan kişilerce bırakılmıştır.

Bir mizansenle, haksız ve hukuksuzca genel merkez personelimizin alıkonulması hakkında gerekli hukuki başvurularımızı gerçekleştirecek ve konunun yakın takipçisi olacağız. Arkadaşımızın başına gelebilecek herhangi bir durumun en doğrudan sorumlusu AKP Hükümeti’dir. Hükümeti, sorumluları bir an önce ortaya çıkararak, yargıya teslim etmesi konusunda göreve davet ediyoruz.”