HDP Parti Meclisi bildirgesinde "üçüncü ittifak" vurgusu

HDP Parti Meclisi sonuç bildirgesinde, "HDP, iki seçeneğe karşı mücadele birliğini büyüterek üçüncü yolu güçlendirmeye ve Türkiye halklarına gerçek bir seçenek sunmaya yönelik çalışmalarını büyüterek sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

HDP tarafından, 29 Ocak'ta yapılan Parti Meclisi toplantısının sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, AK Parti ve MHP ittifakının siyasi denklemlerini sürdüremeyecek hale geldiği ve ekonomik yaşamın devamını sağlayamadığı iddia edilerek, milletin yoksulluk içinde olduğu öne sürüldü.

İşsizlik ve enflasyonun çift hanelerde olduğuna işaret edilen bildirgede, "Faiz-döviz kıskacına sıkıştırılan Türkiye halkları her gün biraz daha borçlandırılmakta, mülksüzleştirilmekte ve yoksullaştırılmaktadır. Ekonomik kriz sokağa faturalardaki korkunç artışlar, icralar, iflaslar, borç krizleri ve intiharlar şeklinde yansımaktadır." ifadesi kullanıldı.

"Üçüncü yolun genişletilmesinde ittifak çalışmaları tarihi önemdedir"

Bildirgede, HDP'nin, siyasetin tüm alanlarında belirleyici olmaya ve yapılan hesapları bozmaya devam edeceği belirtilerek, "İlkeler ve değerler partisi olarak iktidar hesabı yapan tüm kesimlere demokratik, adil, özgürlükçü siyaseti her daim hatırlatıyor, iktidarcı anlayışların başarısız olacağını sokaktan sandığa kadar gösteriyoruz." ifadelerine yer verildi.

HDP'nin ittifak çalışmalarını artıracağı vurgulanan bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Türkiye halkları, iktidarı elde etmeye odaklanmış, milliyetçilik ve hamasette benzeşen iki seçeneğe mahkum değildir. Bugün, Türkiye halklarının tarihsel sorunları olan Kürt sorunu, demokratikleşme ve ekonomik adalet sorunlarına karşı farklı reçeteleri olmayan iki seçenekle karşı karşıyayız. HDP, bu iki seçeneğe karşı mücadele birliğini büyüterek üçüncü yolu güçlendirmeye ve Türkiye halklarına gerçek bir seçenek sunmaya yönelik çalışmalarını büyüterek sürdürmektedir. Mücadele birliğini sağlayarak üçüncü yolun genişletilmesinde ittifak çalışmaları tarihi önemdedir. Ezilenlerin bir araya gelmesi, genişlemesi ve güçlenmesi, Türkiye halkları ve gelecek kuşaklar için en önemli hamle olacaktır." (AA)