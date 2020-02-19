HDP: Osman Kavala derhal serbest bırakılmalıdır

Tahliye edilen Osman Kavala’nın yeniden gözaltına alınması kararının Selahattin Demirtaş'a da uygulandığını belirten HDP, "Kavala derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Kavala'nın beraat kararının ardından başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Adaletin içini boşaltanları insanlık affetmeyecektir, Osman Kavala derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

HDP'nin yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Gezi davasının karar duruşmasında tüm sanıkların atılı suçlardan beraatine ve tutuklu yargılanan Osman Kavala’nın tahliyesine karar verildi. Mahkemenin verdiği bu karardan birkaç saat sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala hakkında TCK’nın 309. maddesi uyarınca “anayasal düzeni bozmaya teşebbüs” suçlamasıyla gözaltı kararı verildiğini ve hakkında verilen beraat kararına da itiraz edildiğini açıkladı.

Osman Kavala, 2 yılı aşkın bir süre boyunca AİHM’in hak ihlali kararına rağmen, hukuksuzca cezaevinde tutulduktan sonra beraat etti. Tahliye edilmesi gerekirken, her ihtimale karşı yedekte bekletilen ve numarası dahi belli olmayan bir soruşturma nedeniyle tekrar gözaltına alındı.

Bizler Türkiye’deki hukuk sistemini ortadan kaldıran bu nefret dolu yargı mühendisliğini, düşman hukuku uygulamasını, Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı verilmesine rağmen kararın icrasını geciktirip, yeniden bir soruşturma dosyasıyla suç uydurularak tutuklama kararı verilmesinden biliyoruz.

Türkiye’de Kürtlere ve tüm muhaliflere karşı çılgınca kin güden, intikam peşinde koşan bu iktidarın hukuksuzluklarının sonu yoktur. Bu iktidar kamusal ve demokratik meşruiyetini tamamen yitirmiştir. Yargıyı kendilerine bağlayarak ve çeşitli komplolarla siyasetçileri rehin alarak ayakta tutmaya çalıştıkları düzenleri parça parça dökülmektedir. Adaletin içini boşaltanları insanlık affetmeyecektir.

Osman Kavala hakkında alınan bu karar, tüm demokrasi ve barış güçlerinin birlikte mücadele etme isteğini ve kararlılığını pekiştirmektedir. Tüm siyasi rehinelerin özgürlüklerine kavuşması için direnmeye devam edeceğiz. Osman Kavala derhal serbest bırakılmalıdır."