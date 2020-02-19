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Gazeteler Gezi davası ve Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararını nasıl gördü?

19 Şubat 2020 07:30

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Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 sanıklı davada 9 sanık haklarında isnat edilen tüm suçlardan beraat etti. Tahliye edilmesi beklenen Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yeniden gözaltı kararı verildi. Kavala, cezaevi çıkışında başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Peki gazeteler Gezi davası ve Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararını bugünkü manşetlerinde nasıl gördü?

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Cumhuriyet: Gezi direnişini kirletemediler

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Yenisöz: Darbe çağrılarının gölgesinde Gezicilere beraat

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BirGün: Davanız çöktü düşlerimiz ayakta

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Hürriyet: Gezi'den beraat etti darbe girişiminden gözaltına alındı

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Sözcü: Yattığıyla kaldı!

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Karar: Hukuk geldi gitti

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Yeniçağ: Kavala'ya önce beraat kararı sonra gözaltı

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Yeni Şafak: Akladılar

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Yurt: Gezi davasında tüm sanıklar beraat etti!

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Türkiye: Yargıda Gezi krizi

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Yeni Akit: Yaktılar, yıktılar, öldürdüler, beraat ettiler!

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Yeni Asya: Kavala'ya beraat

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Milliyet: Gezi'ye beraat Kavala'ya gözaltı

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Türkgün: Gazi davasında sanıklara beraat

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Sabah: Vandallığa beraat

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Posta: Gezi davasında herkese beraat

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Milli Gazete: Gezi'de herkese beraat

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Evrensel: Dayanışmanın gücü Gezi'ye beraat

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Milat: Gezici'ye beraat

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Gazeteler Gezi davası ve Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararını nasıl gördü?

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