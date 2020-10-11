HDP: Orman yangınlarının sorumlularını lanetliyoruz

Hatay'da eş zamanlı olarak çıkan ve iki gün sonra kontrol altına alınabilen yangınla ilgili açıklama yapan HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, "Orman yangınlarının sorumlularını lanetliyoruz" dedi.

Yazılı açılama yapan eş başkanlar Hatay'ın iki gün boyunca yandığına vurgu yaparak "Nerede ve hangi nedenle olursa olsun, doğaya karşı geliştirilen her türlü saldırı bütün insanlığa karşı yapılmış saldırılar kadar ağır bir suçtur. O nedenle doğaya yönelik her türlü saldırıyı, kimden gelirse gelsin kınıyoruz, lanetliyoruz."

Açıklamada şöyle denildi:

"İktidarın ormana, doğaya ve eko sisteme bakışı son derece sorunludur. Şaibeli ihalelerle satılan yangın söndürme uçakları, güvenlik bahanesiyle yakılan hektarlarca arazi; günlerce, haftalarca bilerek müdahale edilmeyen yangınlar ve tahrip edilen yaşam alanları; imara açılsın diye rant alanı yaratmak için çıkarılan yangınlar; maden sahası yaratmak için yakılan ormanlar...

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Ormanlık alanlar yandıktan sonra o topraklarda yükselen otelleri ve villaları; açılan maden ve taş ocaklarını, kısacası rant uğruna ülkenin geleceğini yakan anlayışı unutmuyoruz.

Bu vesileyle bir kez daha, kimden gelirse gelsin ve hangi nedenle olursa olsun, ormanların yakılmasının ve eko sistemin tahrip edilmesinin karşısında kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz. Nerede olursa olsun, ekolojik dengelerin ve sistemin korunması mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz."