HDP Olağan Kongresi öncesinde konuşlan Temelli: İttifakları genişleteceğiz

Pazar günü gerçekleştirilecek 4'üncü Olağan Kongre öncesinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ittifakları genişletmeyi istediklerini belirterek, kamuoyunun yakından takip ettiği sürpriz isimlerin partinin yetkili kurullarında görev alabileceğini söyledi

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, HDP Eş Genel Başkanı Temelli, “Erdoğan iktidarının sonu geldi. Yerellerle güçlendirilmiş bir demokrasi hedefiyle iktidarı değiştirecek gücümüzün olduğunu biliyoruz” diye konuştu. Temelli’nin kongre sürecine ve parti içi gelişmelere yönelik yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Güçlenme, genişleme ve önüne koyduğu hedefler açısından bir ortaklaşma kongresi gerçekleştireceğiz. Bu kongre ile hedefimizi ‘iktidar yürüyüş’ olarak belirledik. Kongrede önümüzdeki dönem yol haritamız da netleşecek. Kurulduğumuz günden beri değerlerimize ve ilkelerimize sahip çıkıyoruz. Bunlardan taviz vermeden, kendimizle çelişmeden hareket ediyoruz. 20’den fazla arkadaşımız, Tüzük’teki iki dönem kuralı nedeniyle Parti Meclisi’nde (PM) olamayacak. Kendileri gelip iki dönem kuralının işletilmesi talebinde bulundular. İlla ki PM’de olmak gibi bir zorunluluk yok. Arkadaşlarımız partimizin çeşitli komisyonlarında aktif olarak görev alacaklar."

"Sürpriz isimler aramıza katılacak"

"Kongre ile yetkili kurullarımıza birçok yeni isim eklenecek. Aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı sürpriz isimler de olacak. Türkiye’ye bir seçenek sunma gücümüz var. Bu yeni isimler PM’de de görev alabilirler. İttifakları genişletmek istiyoruz. Geçmişte yaptığımız çalışmalarda da bunu görmek mümkün. Şimdiye kadarki en güçlü parti yönetimini oluşturmak istiyoruz. Parti kurullarımız oluşturulurken kurucu bileşenlerin temsiliyet hakkı dikkate alınacak. Onlar bizim yapımızı oluşturan bileşenler ama esas gövdeyi HDP ve yetiştirdiği kadrolar oluşturacak. HDP’nin yeni ittifaklar oluşturma siyaseti de sürecek. Bunların sadece seçim dönemlerine özgü kalmasını istemiyoruz. Kürt İttifakı adı altında ulusal birlik çalışmaları konusunda da elimizden gelen desteği vereceğimizi, kolaylaştırıcısı olacağımızı söyledik ancak bu kendi özgün mecrasında büyüyüp gelişen bir çalışma. Sadece Türkiye’yi değil Ortadoğu’yu da demokratikleştirmeye yarayacak bir çalışma yürüyor o alanda. Ama HDP’nin kurullarında bu birliğin bir temsiliyeti olmayacak."

"Kongrede eş genel başkanlığa aday olacaklarını açıklayanlar oldu. Bir kongre anında adayların ortaya çıkması, parti içi demokrasiyi birebir yansıtmaz. İttifaklar, müzakereler, kurulların ortaklaşması sonucunda adayların çıktığı bir geleneğimiz var. Kurulların kararlarının en sağlıkla kararlar olacağını düşünüyorum."

"Türkiye’de emek sömürüsü had safhada"

"Türkiye’de emek sömürüsü had safhada. Bunun altında yatan mekanizmaları iyi çözümleyemezsek ister istemez sömürü yol kat etmeye devam ediyor. Burada da karşınıza Kürt meselesi çıkıyor. İktidar, kayyum rejimiyle ve savaş politikalarıyla Türkiye’nin demokratikleşmesinin önünü birinci elden tıkıyor. Kürt halkı ile Türkiye’deki herkesin demokrasi zemininde buluşması lazım."

"Sistem değişikliği olması gerekiyor"

"Gerçek anlamda Türkiye’de bir sistem değişikliği olması gerektiğinden bahsediyoruz. Şu an bu durum yok. Yerel demokrasisi güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme ihtiyaç var. Yeni ve demokratik bir anayasaya şart. En kadim sorun olan Kürt meselesinin çözümü konusunda yargı reformu başta olmak üzere düzenlemelere ihtiyaç var."

"Bir an evvel erken seçime gidilmeli"

"Skandallar, çürüme, çöküş, Erdoğan’ın iktidarının sonunun görünmesi nedeniyle yaşanıyor. 2015’te yaşanan iki seçim, bu sonu gösterdi. O günden itibaren ülkeyi otoriter bir rejime sürüklediler. Bu çöküşü durdurmak ve buna bir son vermek gerekiyor. Bu nedenle erken seçime gitmeliyiz. Seçimden sonra demokrasi ittifakı üzerinde ortaklaşmış toplumun nasıl bir yol kat edeceğini konuşmamız gerekiyor. Bunu ortak irade ile sağlamalıyız. İktidarın ömrünü uzatan en önemli faktörlerden biri HDP dışındaki muhalefetin belli dogmalarla hareket etmesidir. Muhalefetin sağlıklı bir şekilde demokrasi mücadelesine sahip çıkmasını istiyoruz. Bu başarılırsa iktidar tarih sahnesinden silinecektir."