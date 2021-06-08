T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'nin 'Ziraat'ten alınan krediler araştırılsın' önergesi reddedildi

Sedat Peker, Demirören'in Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini iddia etmişti

08 Haziran 2021 19:46

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, kamu bankalarından alınan kredilerin geri ödenip ödenmediği, bu kredilerin kimlere, hangi usullerle verildiğinin araştırılması ve çekilen kredilerle gerçekleştirilen alım-satım yöntemlerinin ortaya çıkarılması amacıyla TBMM'de Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti.

HDP'nin kamu bankalarından alınan kredilerin akıbetine ilişkin araştırma önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

HDP'nin kamu bankalarına ilişkin 2018 yılından bu yana verdiği araştırma önergeleri toplamda beşinci kez reddedilmiş oldu.

Organize suç lideri Sedat Peker yayınladığı son videosunda Demirören medya grubunun Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi geri ödemediğini iddia etmişi.

Meral Danış BeştalSahuran OluçHDPkamu bankalarıZiraat Bankasıaraştırma önergesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24