HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine Tekirdağ'a girişler valilik tarafından sınırlandırıldı

Tekirdağ Valiliği, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip Koronavirüs'le mücadelede (Covid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığını bildirdi.

İl İdare Kurulu, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantının ardından valilikten yapılan açıklamada, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, TBMM'nin 4 Haziran oturumunda, eski CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden Anayasa'nın 84. maddesine göre milletvekilliklerinin düşürülmesi ve neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmelerini protesto için bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu tür eylemlerin Tekirdağ'da düzenlenmesi durumunda karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcılar ile diğer vatandaşlar arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği, kamu düzeni ile güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, koronavirüsle mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde kişiler arası teması arttıracağının öngörüldüğü belirtildi.

Ne olmuştu?

HDP, Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun vekilliklerinin düşürülmesi ardından HDP Merkez Yürütme Kurulu, AKP ve MHP koalisyonunun seçmen iradesine darbe vurduğuna işaret ederek, Ankara'ya yürüyüş başlatılması kararı çıkmıştı.