HDP'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunduğu azınlık okullarının bütçe artırımı önergesi reddedildi

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan’ın Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunduğu azınlık okullarının bütçe artırımı önergesi AKP-MHP vekillerinin oylarıyla reddedildi.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan’ın dün gerçekleşen Millî Eğitim Bakanlığı 2022 yılı bütçe görüşmelerinde, Plan ve Bütçe Komisyonu’na “azınlık okullarına kaynak artırımı” için önerge sundu.

Paylan’ın sunduğu önerge, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi AKP-MHP vekillerinin oylarıyla reddedildi.

Azınlık Okulları için Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde 40 Milyon TL kaynak artırılmasını öneren Paylan, “Azınlık okulları da bu ülkenin okulları; Ermeniler, Rumlar, Museviler azınlık okullarını ayakta tutmaya çalışıyorlar ve öğretmenlerin maaşlarını vermeye çalışıyorlar, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar ama bununla ilgili yeterli kaynakları yok.” diye konuştu.

"Azınlık okullarında 4 bin öğrenci var"

Paylan, “Ben Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine baktığımda öğrenci başına 10 -12 bin lira harcadığını gördüm; azınlık okullarında da 4 bin öğrenci var, azınlık okulları da bütçeden haklarını istiyor Sayın Bakan. 4 bin öğrenciye baksanız, 10 bin liradan vursanız 40 milyon lira azınlık okullarına ayrılmak üzere bütçenin artırılmasını öneriyoruz. Eminim ki Sayın Bakan da adaletin, eşitliğin olduğunu iddia eden AK partili vekiller de bu önerimize destek verecektir ve azınlık okulları da bu ülkede bütçeden hakkını alacaktır.” dedi.

Paylan’ın Plan ve Bütçe Komisyonu’n azınlık okullarının bütçe artırımı için sunduğu önerge Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi AKP-MHP vekillerinin oylarıyla reddedildi.